Lof voor 737-piloot: ‘Verdiende applaus’

Een Boeing 737 MAX 8 van United Airlines moest net zoals een aantal andere vliegtuigen uitwijken wegens de bosbranden in Los Angeles.

De machine, registratie N47293, steeg afgelopen dinsdagmiddag 12:20 uur lokale tijd op vanuit Denver op weg naar Burbank Bob Hope Airport, een luchthaven ten noorden van Los Angeles. Sinds deze week wordt de Amerikaanse kuststad geteisterd door hevige bosbranden. De zogeheten Ana-winden, de winden die vanuit het binnenland richting kust waaien, maken het bestrijden ervan er niet makkelijker op.

View of the #PalisadeFire from an airplane… this is devastating. pic.twitter.com/FguSHv85x8 — Andrew Austin-Adler (@weatherman_aaa) January 8, 2025

Uitwijken naar andere luchthaven

Dit jaar zorgt de harde wind zorgt voor een razendsnelle verspreiding van de bosbranden. Duizenden gebouwen zijn beschadigd of verwoest. Mark Viniello zat aan boord van de 737 MAX en zag tijdens de nadering de omvang. Als gevolg van de branden werden vliegtuigen, waaronder het United Airlines-toestel, omgeleid naar andere luchthavens in de regio. De 737 MAX moest na een paar extra rondes ten noorden van Los Angeles een ongeplande landing maken op de grootste luchthaven van de stad, LAX. Het vliegtuig landde daar veilig. De passagiers spraken volgens Viniello vol lof over de piloten. ‘Het was een landing die applaus verdiende’, aldus een inzittende bij Newsweek.

De bosbranden waren vanuit de lucht goed te zien © Flightradar24.com

Warmte en rook in cabine

Een ander vliegtuig, de Boeing 737-800 van American Airlines, registratie N985NN, was vanuit Dallas Forth Worth International Airport op weg naar dezelfde luchthaven als de United Airlines-machine en moest eveneens een ongeplande landing op LAX maken. Tijdens de nadering namen de passagiers de bosbranden ook waar, maar niet lang daarna drongen warmte en rook de cabine binnen, vertelt Tai Wright, passagier aan boord van de American Airlines-vlucht. Hij vertelt dat de sfeer in de cabine ‘gespannen en stil’ werd. Net zoals in de andere 737 klonk na de landing in Los Angeles applaus.