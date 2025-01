Brussels Airlines bereidt zich voor: ‘Doen er alles aan’

Annuleringen op Brussels Airport dreigen maandag 13 januari doordat vakbonden gaan protesteren tegen de pensioenplannen van de toekomstige federale regering.

De nieuwe plannen hebben onder meer gevolgen voor de bagageafhandelaars, beveiligingspersoneel en ander grondpersoneel. De kans is groot dat de operaties beïnvloed worden doordat een deel van hen het werk tijdelijk neerlegt. Vanaf zondagavond 22:00 uur gaat een deel van de acties al van start. ‘Gezien de verwachte grote impact zal een groot aantal vluchten moeten worden geannuleerd of opnieuw gepland. De luchtvaartmaatschappijen zullen de passagiers van de betrokken vluchten hierover rechtstreeks contacteren’, aldus Brussels Airport in een verklaring, die ingezien is door Nieuwsblad.be. Het is echter nog onduidelijk hoeveel vluchten en reizigers gedupeerd worden. De luchthaven geeft aan zich in te spannen om de overlast zoveel binnen de perken te houden.

⚠ Due to a national #manifestation & #strike by handlers & security staff on 13/1, airport operations will be disrupted. Several flights will be cancelled/ rescheduled, impacted passengers will be notified by their airline. Public transport will also be impacted.



➡ For more… pic.twitter.com/if17dS84zZ — Brussels Airport (@BrusselsAirport) January 10, 2025

Aangepaste vluchtschema’s

Luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van Brussels Airport zijn nu al bezig met het herzien van hun vluchtschema’s. Een daarvan is hofleverancier Brussels Airlines. ‘Op dit moment weten we nog niet hoeveel vluchten geannuleerd zullen worden of hoeveel er volgens planning zullen doorgaan. We doen er alles aan om ons vluchtschema zo snel mogelijk aan te passen en zullen onze passagiers hierover informeren. Voor nu is het niet nodig om contact op te nemen met ons Service Centre’, zegt Nico Cardone, woordvoerder van de maatschappij bij Aviation24.be.

Openbaar vervoer

Niet alleen luchthavens ondervinden maandag hinder, ook het openbaar vervoer kan mogelijk getroffen worden. Mensen die naar Brussels Airport afreizen, wordt van tevoren aangeraden de laatste updates te checken en rekening te houden met vertragingen. Dinsdag wordt verwacht dat de treinen weer volgens de normale dienstregeling rijden.