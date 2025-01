Incident met 737 ‘gebeurt af en toe’

Een Boeing 737-800 van Alaska Airlines raakte woensdagmiddag tijdens het taxiën van de baan en liep schade op.

Het toestel, registratie N215AK, landde die nacht om 1:35 uur lokale tijd, bijna een uur te laat, vanuit Seattle (Verenigde Staten) op Ted Stevens Anchorage International Airport, een luchthaven in de staat Alaska. In de middag zou het toestel zonder passagiers op de luchthaven verplaatst worden. Twee technici hielden zich daarmee bezig. Door een vooralsnog onbekende reden raakte de 737 tijdens het taxiën van de baan en belandde in de greppel.

Two Alaska Airlines mechanics steer a Boeing 737-900 off a taxiway at Ted Stevens Anchorage International Airport.



The plane went off the taxiway and into a ditch at approximately 1:43 p.m. on Wednesday, according to the Department of Transportation.



Niet door ijzige omstandigheden

Foto’s op de sociale media laten zien dat het neuswiel van de machine gebroken is, terwijl de rechtermotor de grond raakte. Niemand liep verwondingen op. Shannon McCarthy, communicatiedirecteur van het Department of Transportation, stelt dat het incident niet te wijten was aan de ijzige omstandigheden op de luchthaven. Zij geeft wel aan dat het incident meteen gemeld werd en dat daarop direct actie volgde.

Plan om 737 weg te halen

McCarthy zegt dat het ongeluk op het deel van de luchthaven plaatsvond waar het andere vliegverkeer er geen hinder van ondervond. Verder schilderde zij het incident niet als groot af. ‘Dit soort incidenten gebeuren af ​​en toe, dit is wat wij een incident van fase één — of niveau één — zouden noemen. Het is vrij klein’, aldus de communicatiedirecteur bij Alaska News Source. Tim Thompson, woordvoerder van Alaska Airlines, reageert dat met de autoriteiten samengewerkt wordt om de balans van de schade op te maken. Hoe groot de schade is, is nog niet vast te stellen. Alaska Airlines komt met een plan het toestel uit de greppel te halen, maar wanneer dit gebeurt is nog onbekend.