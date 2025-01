Informatie over zwarte doos gecrashte 737

Twee zwarte dozen aan boord van de gecrashte Boeing 737-800 van Jeju Air stopten vier minuten voor de fatale crash met opnemen.

Dat laat het Zuid-Koreaanse ministerie van transport weten. Zij vult aan dat onduidelijk is hoe dit heeft kunnen gebeuren. Na de crash analyseerden de autoriteiten uit Zuid-Korea de voicerecorder. Daaruit bleek dat de vluchtgegevensrecorder beschadigd was en een connector miste. Hierdoor besloten de autoriteiten de recorder naar de National Transportation Safety Board (NTSB) in de Verenigde Staten te sturen.

Opzoek naar oorzaak

Gehoopt werd te achterhalen hoe de dodelijkste vliegtuigcrash in Zuid-Korea sinds 1997 kon plaatsvinden. Het ministerie van transport vult aan dat er alles aan gedaan wordt de oorzaak van het ongeluk te achterhalen. ‘CVR- en FDR-gegevens zijn belangrijke gegevens voor onderzoeken van ongevallen, maar die worden uitgevoerd door onderzoek en analyses van verschillende gegevens, dus we zijn van plan ons best te doen de oorzaak van de crash nauwkeurig te achterhalen’ zegt zij in een verklaring aan CNN.

Laatste informatie

Normaal gesproken blijkt uit de zwarte doos wat zich de laatste minuten voor een crash afgespeeld heeft. De piloten van de 737 hadden vlak voor het ongeluk nog contact met de luchtverkeersleiding dat zich een vogelaanvaring voorgedaan had. Zij gaven daarvoor dan ook een noodsignaal af. Het toestel landde op haar buik op de luchthaven van Muan (Zuid-Korea), maar had nog een hoge snelheid. Aan het einde van de landingsbaan kwam het in botsing met een betonnen muur. Als gevolg van het ongeluk kwamen 179 inzittenden om het leven.