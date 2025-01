Maatschappij na Europese ban met 777 naar Parijs

Pakistan International Airlines (PIA) vloog afgelopen vrijdag voor de eerste keer sinds in 2020 in de Europese Unie een vliegverbod te hebben gekregen, vanuit Islamabad (hoofdstad van Pakistan) naar Parijs Charles de Gaulle.

De Boeing 777-200, registratie PK749, steeg 12:40 uur lokale tijd op met vluchtnummer PK749 vanuit Islamabad. Op de staart van de machine stond de Eiffeltoren, en op de neus de tekst ‘I love Paris’. Na een vlucht van exact acht uur arriveerde de machine om 16:40 uur op de beoogde bestemming. Om 20:30 uur, anderhalf uur later dan gepland, vertrok vlucht PK750 weer richting Islamabad. Bij aankomst in de Pakistaanse hoofdstad verwelkomde PIA reizigers met een replica van de Arc de Triomphe.

Na acht uur keerde PIA voor de eerste keer sinds 2020 terug in Europa © Flightradar24.com

Terug naar Europa

Wekelijks voert de airline nu twee vluchten tussen Islamabad en Parijs Charles de Gaulle uit. PIA is de enige airline die beide steden met elkaar verbindt. ‘Met de verwachte uitbreiding van ons netwerk en de mogelijke hervatting van vluchten naar het Verenigd Koninkrijk en Europa, is de luchtvaartmaatschappij vastbesloten te voldoen aan de vlootvereisten voor haar ambitieuze operationele plan voor 2025’, aldus een woordvoerder van PIA bij AeroTime.

Vluchtverbod sinds 2020

In juni 2020 legde de European Union Safety Agency (EASA) PIA een vluchtverbod op. De luchtvaartmaatschappij was vanaf dat moment niet meer welkom in luchtruimen van de Europese Unie. Oorzaak hiervan is dat het Europese agentschap dat jaar haar zorgen uitte over de vliegveiligheid van PIA. Aanleiding was de crash op 22 mei 2020 van een Airbus A320 die tijdens een binnenlandse vlucht vanuit Lahore naar Karachi neerstortte in een drukke woonwijk in de buurt van de bestemming. 97 van de 99 inzittenden kwamen om het leven. Op de grond raakten acht mensen gewond, van wie er één later alsnog overleed.