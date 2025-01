787-piloot komt cockpit uit en waarschuwt

Een Boeing 787 van American Airlines maakte een ongeplande landing in Anchorage (Alaska) nadat een Businessclass-passagier moeite had met het toiletbezoek.

Het betrof vlucht AA167 die op 5 januari dit jaar uitgevoerd werd vanuit New York John F. Kennedy naar Tokio Haneda International Airport (Japan). Rond de klok van 10:15 uur lokale tijd steeg de Dreamliner, registratie N833AA, in noordwestelijke richting op. Via het westen van de Verenigde Staten vloog de machine richting haar bestemming.

Door een opstandige passagier maakte de 787 een ongeplande landing © Flightradar24.com

Dronken passagier

Acht uur na vertrek werd een van de Businessclass-passagiers naar verluidt opstandig, omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. Een stewardess constateerde dat de reiziger moeite had met het toiletbezoek voor in de 787. Hij zou op de deur hebben gebonkt en ertegenaan hebben gebonkt. Zelfs de piloten hoorden die geluiden. Een cabin attendant probeerde de man te helpen het toilet te verlaten, maar dat werd niet in dank afgenomen en greep haar bij haar jasje. De instructies om op zijn stoel te blijven zitten en geen gebruik meer van de wc voorin te maken, werden door hem geweigerd.

Geen gehoor

Na een tijdje kwam een van de vliegers de cockpit uit om te praten met de vrouw van de desbetreffende passagier. Hij waarschuwde dat als haar man zich niet kon beheersen er een ongeplande landing gemaakt moest worden. Desondanks bleef de reiziger zich misdragen, valt te lezen in een aanklacht, waar The Independent kennis van nam. De vliegers besloten een stop in Anchorage (Alaska) te maken. Daar werden verklaringen door de bemanning en ooggetuigen afgelegd. De vlucht werd uiteindelijk vervolgd. De 787 arriveerde met bijna drie uur vertraging in Tokio.