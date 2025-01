Delta 757-passagiers rennen over het gras

Een Boeing 757-300 van Delta Air Lines moest op Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (Verenigde Staten) haar start afbreken nadat zich een motorprobleem voordeed.

Het toestel, registratie N589NW, zou de binnenlandse vlucht DL2668 uitvoeren vanuit Atlanta naar Minneapolis. Aan boord zaten ongeveer tweehonderd passagiers, twee piloten en vijf cabineleden. De machine draaide iets na 9:00 uur lokale tijd de startbaan op en begon aan haar take-off. ‘De Delta-cockpitcrew volgde de vastgestelde procedures om de start van vlucht 2668 van Atlanta (ATL) naar Minneapolis-St. Paul (MSP) af te breken na een indicatie van een motorprobleem’, aldus een woordvoerder van Delta in een verklaring aan CNN.

