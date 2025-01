Nederlander vindt vermiste Cessna in Colombia

Een Nederlander heeft geholpen bij het opsporen van een Cessna die sinds afgelopen woensdag vermist was in Colombia.

Het kleine toestel, met tien inzittenden aan boord, vloog afgelopen woensdag van Juradó naar Medellín toen het van de radar verdween. Dankzij analyse van satellietdata kon Humberto Hinestrosa, oprichter van de in Nederland gevestigde organisatie Rescue International, de locatie van het neergestorte vliegtuig achterhalen. Helaas overleefde niemand de crash.

Rescue International

De Arnhemse Hinestrosa en zijn vrouw, traumadeskundige Anne van den Ouwelant, hebben met Rescue International eerder een cruciale rol gespeeld in diverse complexe zoek- en reddingsacties wereldwijd. Een opvallend voorbeeld was in juni 2023, toen vier kinderen na veertig dagen levend werden teruggevonden in de Colombiaanse jungle na een vliegtuigcrash. Hinetrosa heeft zelf Colombiaanse roots. Hij verleent zijn diensten gratis en traint daarnaast autoriteiten wereldwijd in het verbeteren van zoek- en reddingsoperaties.

Vermiste Cessna

Donderdag werd Hinestrosa door de Colombiaanse autoriteiten ingeschakeld om te helpen bij de vermissing van een Cessna 402C. Op dat moment was het zoekgebied al teruggebracht tot veertig vierkante kilometer, maar vanwege de bergachtige en jungleachtige omgeving bleef de zoektocht complex. Volgens Hinetrosa is een dergelijk gebied, zeker door het onherbergzame karakter van het terrein, veel te groot als uitgangspunt van een zoektocht.

De zoekacties van Rescue International beginnen met het verzamelen en analyseren van data. Door data van verschillende satellietaanbieders te combineren en te analyseren, kon Hinetrosa in dit geval een exacte locatie vaststellen. Zo bleek dat het vliegtuig met hoge snelheid tegen een berg was gevlogen. Dankzij deze analyse kon de zoektocht, die anders dagen had kunnen duren, binnen enkele uren worden afgerond. Slechts zes uur nadat Hinestrosa betrokken werd bij de zoekactie werd het vliegtuig gelokaliseerd op ongeveer 120 kilometer van Medellín, exact waar hij had aangegeven. Volgens een verklaring van lokale autoriteiten is het vliegtuig met meer dan 350 kilometer per uur tegen een berg aangebotst. De tien inzittenden, waaronder twee jonge meisjes van 4 en 8 jaar oud, kwamen daarbij op slag om het leven. Wat de exacte toedracht is geweest blijft nog onbekend. ‘De families hebben nu duidelijkheid over het lot van hun dierbaren’, aldus Hinestrosa.