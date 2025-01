Tegenvaller voor Jeff Bezos’ Blue Origin

Blue Origin heeft de eerste lancering van de New Glenn-raket op het laatste moment geannuleerd vanwege onverwachte technische problemen.

De lancering van de New Glenn-raket van Jeff Bezos’ ruimtevaartbedrijf Blue Origin ging vandaag niet door. De langverwachte lancering stond gepland voor 1 uur ’s nachts lokale tijd vanaf Cape Canaveral, Florida, maar het bedrijf bevestigde via sociale media dat de lancering niet doorgaat. Dit evenement zou een belangrijke mijlpaal zijn geweest voor Blue Origin, dat hiermee een grote stap wilde zetten in de concurrentiestrijd met SpaceX in de snelgroeiende satellietindustrie. De New Glenn-raket, met een indrukwekkende hoogte van 97 meter, is ontworpen om gedeeltelijk herbruikbaar te zijn. Hierdoor worden de kosten van raketgebruik aanzienlijk verlaagd.

Bezos’ bedrijf heeft te maken gehad met tegenslagen in het lanceringsschema. In een verklaring meldt een woordvoerder: ‘We stoppen met de geplande lancering van vandaag om een probleem met een voertuigonderdeel te onderzoeken’.

Teleurstelling

Ariane Cornell, vice-president ruimtevaartsystemen, benadrukte tijdens een livestream over het lanceerevenement het belang van herbruikbare technologie. De beslissing om de lancering uit te stellen is een flinke tegenvaller voor Blue Origin, en waarschijnlijk ook een teleurstelling voor oprichter Jeff Bezos. De debuutvlucht van de New Glenn-raket had de capaciteiten en ambities van het bedrijf moeten demonstreren. Terwijl Blue Origin de volgende lanceermogelijkheid onderzoekt, kijkt de industrie met belangstelling uit naar verdere updates over deze ontwikkeling.