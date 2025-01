Zorgen over Maastricht Aachen Airport

De Limburgse gemeente Vaals heeft haar zorgen geuit over toenemende geluidsoverlast als gevolg van de mogelijke uitbreiding van Maastricht Aachen Airport (MAA). De uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op de luchthaven brengt, aldus de gemeente, mogelijk negatieve gevolgen voor het toerisme en de leefbaarheid in de regio met zich mee.

Maastricht Aachen Airport, gelegen in het Limburgse Beek, is van plan om het aantal (vracht)vluchten in de komende jaren uit te breiden. Voor deze uitbreiding is echter een zogenoemd luchthavenbesluit vereist. In dit besluit worden onder meer de geluidsnormen en de openingstijden van de luchthaven vastgelegd. De regering zal naar verwachting dit voorjaar een beslissing hierover nemen. Naast de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen wordt er door MAA gewerkt aan plannen om de landingsbaan te verlengen, waardoor er grotere vrachtvliegtuigen kunnen landen. De gemeente Vaals ziet dit als een serieuze bedreiging voor de regio Heuvelland en roept op tot maatregelen om de geluidsbelasting te beperken.

Brief

Men vreest in Limburg vooral voor een mogelijke toename van geluidsoverlast. Deze zou enorm schadelijk zijn voor het toerisme in de regio, stelt de gemeente. Daarom roept Vaals in een brief aan de provincie op om beter te kijken naar de gevolgen van de uitbreiding voor de geluidsoverlast in heel Zuid-Limburg. De provincie bezit zestig procent van de aandelen in MAA, terwijl de overige veertig procent eigendom is van de Schiphol Group. ‘Wij zijn van mening dat de meerwaarde van de voorgenomen uitbreiding van MAA niet opweegt tegen de structurele en, in economische, toeristische én landschappelijke zin, bedreigende nadelen van de voorgenomen uitbreiding’, aldus Vaals. De gemeente pleit ervoor dat er strakke voorwaarden moeten komen voor de uitbreiding.