737 MAX raakt dier tijdens opstijgen

Een Boeing 737 MAX van United Airlines liep zondagochtend schade op tijdens het opstijgen vanaf Chicago O’Hare International Airport, nadat het vliegtuig in botsing kwam met een coyote op de startbaan. Het incident beschadigde het voorste neuswiel en dwong de piloten om onmiddellijk terug te keren naar de luchthaven.

De machine, onderweg naar Phoenix, was op 12 januari rond 10.00 uur bezig met vertrek toen de coyote erin slaagde om de startbaan op te rennen. Op dat moment was het toestel al bezig met versnellen om op te stijgen. Het is niet duidelijk of de piloten de coyote niet opmerkten of dat het te laat was om de startprocedure te onderbreken. Het vliegtuig botste op het dier, wat resulteerde in schade aan het rechtervoorwiel.

De piloten merkten de impact op en besloten snel terug te keren. Na een korte klim tot een hoogte van ongeveer 1800 meter, voerden ze een wachtpatroon uit voordat ze terugkeerden naar Chicago O’Hare. Het vliegtuig bleek slechts lichte schade te hebben opgelopen en was later die dag weer inzetbaar.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA bevestigde dat het vliegtuig lichte schade opliep. In een officieel rapport staat vermeld: ‘Het vliegtuig raakte bij vertrek een coyote, waarbij het rechterneuswiel werd beschadigd.’

Hoewel coyotes voornamelijk ‘s nachts actief zijn, worden ze steeds vaker overdag waargenomen, vooral in stedelijke gebieden. Chicago telt naar schatting minstens 2.000 van deze dieren, die zich steeds beter weten aan te passen aan het stadsleven.