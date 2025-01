Boom Supersonic nog even subsonisch?

Boom Supersonic overweegt een extra testvlucht voor XB-1 voor het toestel de geluidsbarrière gaat doorbreken. Eerdere langzamere tests lijken echter wel succesvol.

Het team van Boom Supersonic beslist binnenkort of er een twaalfde testvlucht nodig is met de XB-1 voordat het toestel zijn eerste poging doet om de geluidsbarrière te doorbreken.

Tijdens een testvlucht op 10 januari 2025 haalde de XB-1 van Boom Supersonic een snelheid van Mach 0.95 tijdens een 44 minuten durende vlucht boven de Mojave-woestijn. Bij deze elfde testvlucht onder leiding van Chief Test Pilot Tristan ‘Geppetto’ Brandenburg bereikte het vliegtuig een hoogte van 29.481 voet. Ook kwam het dicht bij supersonische snelheden.

Dynamische druk

Een woordvoerder van Boom Supersonic verklaarde dat de belangrijkste doelstelling van deze elfde vlucht was om het toestel te testen onder verhoogde dynamische druk. Dat is de luchtdruk die de wind uitoefent op het vliegtuig. De dynamische druk speelt een cruciale rol naarmate het toestel Mach 1 nadert. ‘Tijdens de tests verhogen we geleidelijk ofwel de dynamische druk of de Mach-snelheid, zodat we veilige en precieze prestaties kunnen garanderen. De relatie tussen deze parameters verandert met de hoogte: hoe lager en sneller je vliegt, hoe hoger de dynamische druk’, legde de woordvoerder uit.

Mogelijke extra subsonische vlucht

De laatste testvlucht wordt gezien als groot succes. Toch overweegt het team van Boom Supersonic nu of een extra testvlucht nodig is voordat de XB-1 zijn eerste supersonische vlucht maakt. ‘We hadden enkele GPS- en radio-issues. Het team overweegt een extra subsonische vlucht om deze problemen op te lossen voordat we verdergaan’, schreef oprichter Blake Scholl op X.

Boom gaat eerst de resultaten van de testvlucht grondig analyseren. De XB-1 ligt nog steeds op schema om begin 2025 de geluidsbarrière te doorbreken.