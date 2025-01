FNV en KWF willen onderzoek Schiphol

Vakbond FNV en KWF Kankerbestrijding roepen op tot onafhankelijk onderzoek van het RIVM naar de kankerverwekkende vliegtuiguitstoot op Schiphol.

Uit een rapport van het RIVM uit 2024 blijkt dat er 21 kankerverwekkende stoffen in de uitstoot van vliegtuigen zit. Er ontbreekt echter onderzoek naar de concrete gevolgen voor werknemers op Schiphol. Daarom hopen de stichting KWF en vakbond FNV op een gericht onderzoek door het RIVM.

Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV: ‘Onze leden krijgen deze stoffen die kanker kunnen veroorzaken dagelijks binnen. Dit is de dagelijkse realiteit voor veel werknemers op Schiphol. Mensen overlijden voortijdig, worden arbeidsongeschikt en komen soms in de bijstand. Daar draaien we als maatschappij voor op. De rekening gaat dus niet naar de werkgevers, maar naar ons en de geliefden van de mensen die getroffen worden. Verantwoordelijke bewindspersonen frustreren al jaren een onafhankelijk onderzoek om de waarheid rond de effecten van de uitstoot boven tafel te krijgen. Het laat zich raden waarom dat is, maar ik ben woedend dat dit in Nederland gebeurt’. Tom Blom, kaderlid en platformmedewerker op Schiphol, voegt toe: ‘Het is de leukste baan ter wereld, maar ik wil niet dagelijks in een gifwolk werken.’

Petitie

Samen met Glen Bruynius, schoonmaker op de luchthaven en Richard Huisman, beveiligingsmedewerker, overhandigde Tom Blom eind vorige week een petitie aan Hester van Buren, wethouder van de gemeente Amsterdam. Van Buren gaf aan deze zaak serieus te zullen onderzoeken en zich in haar rol als aandeelhouder van Schiphol in Den Haag hard te maken voor maatregelen. De gemeente Amsterdam is voor meer dan twintig procent aandeelhouder van Schiphol.