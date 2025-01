Qantas stelt vluchten uit door SpaceX-ruimteschroot

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft recentelijk meerdere vluchten tussen Sydney en Johannesburg moeten uitstellen vanwege het risico op vallend ruimteschroot van raketten gelanceerd door Elon Musk’s ruimtevaartbedrijf SpaceX. Het gaat om puin van raketten die satellieten zoals Starlink in een baan om de aarde brengen.

De Qantas-vlucht tussen Sydney en Johannesburg volgt een afgelegen en zeldzame route over de zuidelijke Indische Oceaan, waarbij regelmatig over de ijsbergen van Antarctica wordt gevlogen. De afgelegen ligging van dit traject maakt het aantrekkelijk voor SpaceX als terugkeerzone voor afgedankte onderdelen van zijn raketten.

Volgens Ben Holland, hoofd van het operatiecentrum van Qantas, heeft de luchtvaartmaatschappij echter te maken met gebrekkige communicatie over de risico’s. ‘We hebben weinig voorafgaande kennisgeving ontvangen van de Amerikaanse autoriteiten over de verwachte coördinaten waar het puin kan neerkomen,’ zei Holland in gesprek met The Guardian.

Door de onverwachte en late meldingen van SpaceX en de Amerikaanse overheid moest Qantas in de afgelopen weken meerdere keren zijn QF64-vluchten van Johannesburg naar Sydney uitstellen. ‘De afgelopen weken hebben we verschillende vluchten tussen Johannesburg en Sydney moeten uitstellen vanwege adviezen van de Amerikaanse regering over de terugkeer van SpaceX-raketten boven een groot deel van de zuidelijke Indische Oceaan,’legde Holland uit. ‘Hoewel we proberen ons schema van tevoren aan te passen, worden we vaak laat geïnformeerd over de timing van de lanceringen, waardoor we soms op het laatste moment vluchten moeten vertragen.’ Om toekomstige verstoringen te voorkomen, is Qantas nu in overleg met SpaceX