Ryanair-passagier krijgt rekening gepresenteerd

Op 9 april 2024 moest een Ryanair-vlucht van Dublin naar Lanzarote een ongeplande tussenlanding maken in Porto vanwege het ernstige wangedrag van een passagier. De luchtvaartmaatschappij heeft de financiële gevolgen van het incident berekend en eist nu meer dan €15.000 van de verantwoordelijke reiziger.

De grootste kostenpost betrof de overnachtingen voor de 160 passagiers en zes bemanningsleden, omdat het incident laat op de avond plaatsvond. Dit kostte Ryanair €7.000. Andere kosten die door het gedrag van de passagier werden veroorzaakt, zijn onder meer:

Landings- en afhandelingskosten: €2.500

€2.500 Verlies aan inkomsten aan boord: €750

€750 Vervangende bemanning: €1.800

€1.800 Extra brandstof: €800

€800 Juridische kosten: €2.500

In totaal bedragen de kosten €15.350, een bedrag dat Ryanair via een civiele procedure in de Ierse rechtbanken probeert terug te vorderen.

Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij lichtte toe: ‘Geen van deze kosten zouden zijn gemaakt als deze passagier zich niet zo had misdragen dat een omleiding naar Porto noodzakelijk was om de veiligheid van het vliegtuig, 160 passagiers en zes bemanningsleden te beschermen.’

Volgens Ryanair heeft de Portugese aanklager geoordeeld dat, aangezien zowel het vliegtuig als de passagier Iers zijn, de zaak in Ierland moet worden behandeld. De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat deze kosten volledig en uitsluitend het gevolg zijn van het gedrag van de passagier. Het incident zorgde niet alleen voor een onvoorziene tussenlanding, maar ook voor hotelovernachtingen voor alle betrokkenen en operationele verstoringen.

De vlucht, die oorspronkelijk onderweg was van Dublin naar Lanzarote, werd door het wangedrag van de passagier omgeleid naar Porto. Hoewel Ryanair geen details heeft vrijgegeven over wat zich precies heeft afgespeeld, benadrukt de maatschappij dat het gedrag van de man ernstig genoeg was om de veiligheid aan boord in gevaar te brengen. Hoewel er geen expliciete vermelding is van alcoholgebruik, wijst Ryanair erop dat dit een veelvoorkomende factor is bij soortgelijke incidenten.

In de nasleep van het incident pleit Ryanair opnieuw voor strengere regulering van alcoholgebruik op luchthavens. De luchtvaartmaatschappij verklaarde:

‘Bij vertraagde vluchten drinken passagiers vaak te veel alcohol op luchthavens, zonder dat er limieten worden gesteld aan de verkoop of consumptie.’ De budgetmaatschappij stelde al eerder voor om het aantal alcoholische dranken dat een passagier kan kopen op luchthavens te beperken tot twee, met behulp van de instapkaart als controlemechanisme. Dit systeem wordt al gebruikt bij belastingvrije aankopen.