Zweden test nieuwe technologie drones

Zweden gaat nieuwe ‘zwermtechnologie’ voor toepassingen met drones testen in een poging om de defensie van het land te versterken te midden van toenemende spanningen met Rusland. Deze technologie zal worden ingezet tijdens de aanstaande militaire oefening Arctic Strike.

Het Zweedse leger gaat in samenwerking met Saab oefenen in de toepassing van zwermtechnologie met drones. Deze technologie stelt groepen drones van verschillende formaten in staat om gezamenlijk taken uit te voeren, aldus de Zweedse minister van Defensie, Pal Jonson. ‘Met deze dronezwermen kunnen we verkenning, positionering en identificatie uitvoeren’, verklaarde hij. Met de stap zetten het Zweedse ministerie van Defensie en de industrie vol overgave in op dronetechnologie. Volgens de minister is dat ook nodig: ‘We zullen enkele risico’s moeten nemen om sneller een sterkere defensiecapaciteit op te bouwen dan we normaal doen’.

Drones

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben goedkope drones bewezen een grote rol in te nemen in de oorlogsvoering vandaag de dag. Zowel aan Russische als Oekraïense zijde worden de wapensystemen veelvuldig ingezet. Ook elders ter wereld, zoals bijvoorbeeld in het Midden-Oosten worden steeds meer drones gebruikt voor militaire doeleinden. Grootscheepse aanvallen met grote groepen drones worden ook steeds gebruikelijker.

Het Zweedse nieuws kwam kort na het bericht dat boven verschillende militaire bases in Duitsland de afgelopen maand drones zijn gezien. De Duitse politie is naar aanleiding van deze waarnemingen een onderzoek begonnen naar mogelijke spionage door Rusland.

Dronezwermen: de toekomst

Marcel Plichta, voormalig analist bij het Amerikaanse ministerie van Defensie, legt uit dat dronezwermen meestal uit vijftig eenheden bestaan en worden gezien als de toekomst voor legers wereldwijd. Geavanceerde legers zoals die van de VS, China en Rusland experimenteren al met deze technologie, die uiteenlopende toepassingen kent, van mijnen leggen tot het identificeren van doelen. Hoewel het concept van dronezwermen al enkele jaren bestaat, willen de Zweedse strijdkrachten en defensieconcern Saab de technologie verder ontwikkelen.

Zweden en NAVO

Zweden trad in maart 2024 toe tot de NAVO als reactie op de Russische oorlog in Oekraïne en heeft plannen om de defensie-uitgaven te verhogen naar 2,6 procent van het BBP in 2028, ten opzichte van 2,2 procent in 2024. In 2024 werkte Zweden samen met Noorwegen aan de Arctic Strike-oefening, die volgde op een grotere oefening Nordic Response waaraan ook onder andere de VS, het VK en Nederland deelnamen.