Opmerkelijke vondst in vracht op luchthaven Istanboel

Op 22 december 2024 werd op Istanbul Airport een babygorilla van vijf maanden oud aangetroffen in een vrachtpakket afkomstig uit Nigeria en bestemd voor Bangkok. De gorilla, een bedreigde diersoort, werd ontdekt door douanebeambten tijdens een controle. Na afronding van de juridische procedures is het dier overgedragen aan het Turkse Ministerie van Landbouw en Bosbouw.

Turkish Airlines, de luchtvaartmaatschappij die verantwoordelijk was voor het transport van de vracht, verklaarde de zaak serieus te nemen en volledig samen te werken met de autoriteiten in het lopende onderzoek. Het bedrijf benadrukte dat het bij diertransporten handelt volgens nationale en internationale regelgeving.

Als ondertekenaar van de United for Wildlife Buckingham Palace Declaration (UFW) zet Turkish Airlines zich in voor het voorkomen van illegale handel in wilde dieren. De luchtvaartmaatschappij stelt dat zij geen wilde dieren of gerelateerde producten vervoert die in strijd zijn met de CITES-conventie, een internationale overeenkomst ter bescherming van bedreigde diersoorten.

Yahya Üstün, Senior Vice President Media Relations van Turkish Airlines, benadrukte dat de luchtvaartmaatschappij het beschermen van het ecosysteem beschouwt als een gedeelde verantwoordelijkheid. ‘We nemen onze verplichtingen op het gebied van milieu en natuurbehoud uiterst serieus,’ aldus Üstün.

De babygorilla herstelt inmiddels in een dierentuin in Istanbul. Na een wedstrijd heeft hij de naam Zeytin, oftewel olijf, gekregen.