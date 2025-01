‘Getouwtrek tussen KLM en de luchtmacht’

Defensie-staatssecretaris Gijs Tuinman is naar verluidt niet te spreken over wervingsacties van KLM. Dat meldt De Telegraaf.

KLM kampt al enige tijd met een pilotentekort, dat steeds grotere gevolgen heeft voor de operatie van de luchtvaartmaatschappij. De airline heeft een tekort van ongeveer driehonderd piloten en probeert al enige tijd extern extra cockpitpersoneel aan te trekken. Onlangs zou het bedrijf begonnen zijn met het actief werven van onder meer F-35- en F-16-vliegers van Defensie, zo’n dertig in totaal.

Volgens ingewijden van De Telegraaf zou de staatssecretaris de CEO van KLM, Marjan Rintel, daarom op het matje hebben geroepen. Een overstap van tientallen vliegers naar de airline, die een lucratief aanbod gedaan zou hebben, zou namelijk ten koste gaan van de investeringen die Defensie met belastinggeld in de vliegers heeft gedaan.

Bovendien heeft ook de luchtmacht bepaald niet te maken met een overschot aan vliegers. ‘Het probleem is groot genoeg dat het raakt aan de gereedheid van de krijgsmacht en er dus een gesprek nodig is. We willen ervoor zorgen dat onze vliegers inzetbaar blijven om Nederland te verdedigen, daarover gaan we constructief het gesprek voeren met KLM’, meldt een Defensie-woordvoerder aan de krant.