LVNL-topman vertrekt naar Midden-Oosten

Michiel van Dorst vertrekt na negen jaar als CEO van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). In april begint hij met een nieuwe functie in het Midden-Oosten.

Het Ministerie van Transport van Bahrein heeft Van Dorst gevraagd om als adviseur een rol te spelen in de ontwikkeling van de luchtvaart in het land. ‘Het is voor mij persoonlijk een unieke kans om mijn ervaring op een internationaal podium toe te passen – en ook nog eens in een heel dynamische regio.’ De aftredend topman geeft aan ‘met enige weemoed’ het LVNL-hoofdstuk van zijn carrière daarom af te sluiten. ‘De geweldige LVNL-medewerkers zal ik zeker missen. En tegelijkertijd ben ik trots op wat we als team LVNL de afgelopen jaren hebben bereikt. Denk aan een duidelijke focus op voor wie wij dit belangrijke werk doen: de mensen in de Nederlandse samenleving, de luchtvaartmaatschappijen en onze partners.’

In zijn tijd aan het roer van LVNL is er veel veranderd voor de Nederlandse luchtvaartsector. Bij de luchtverkeersleiding zelf zijn veel ontwikkelingen en moderniseringen doorgevoerd, onder meer op het gebied van veiligheid en aan de verkeerstoren. Verder heeft de coronacrisis natuurlijk een grote impact gehad, en is ook LVNL nog niet volledig hersteld van de opgedane schulden en personeelstekorten. Bovendien is er vanuit de politiek de laatste jaren meermaals gepoogd om Schiphol te doen krimpen, waarbij er telkens een beroep werd gedaan op de verkeersleiding om berekeningen te maken van de gevolgen van bepaalde voorstellen.

Het is nog niet bekend wie Van Dorst als CEO zal opvolgen. Daarover maakt LVNL naar verwachting spoedig meer bekend.