Trump-kandidaat laat zich uit over Boeing en luchtvaart

Sean Duffy, de door de volgende Amerikaanse president Donald Trump genomineerde kandidaat-minister van Transport, heeft wat inzicht gegeven in waar zijn prioriteiten zullen liggen. Zo wil hij voornamelijk zorgen dat het vertrouwen van de rest van de wereld in Boeing wordt hersteld.

‘Ik zal samenwerken met het Congres en de FAA om het wereldwijde vertrouwen in Boeing te herstellen en om te verzekeren dat ons luchtruim veilig is’, schrijft Duffy volgens Reuters in een verklaring aan de Amerikaanse Senaat. Dat vertrouwen is het afgelopen decennium behoorlijk beschadigd. Zo kwamen er tal van problemen met de 737 MAX-lijn aan het licht als gevolg van twee dodelijke vliegrampen in 2018 en 2019. Er bleek eveneens veel mis met productieprocessen van de 787 Dreamliner, en tot overmaat van ramp schoot een jaar geleden tijdens een vlucht van Alaska Airlines een deurpaneel uit een 737 MAX, waardoor Boeing opnieuw in verlegenheid werd gebracht. Inmiddels is de onderneming voornamelijk druk bezig om de MAX 10 en de 777X gecertificeerd te krijgen. Beide vliegtuigtypen hebben jarenlange vertraging opgelopen, tot grote ontevredenheid onder de toekomstige klanten.

Maar dat is niet de enige uitdaging binnen de Amerikaanse luchtvaartsector. De veiligheid van het luchtruim is de afgelopen jaren een steeds groter punt van zorg geworden door een aantal bijna-botsingen en capaciteitsproblemen bij de FAA. Het instituut kampt met een tekort van zo’n 3.000 luchtverkeersleiders. Op drukke luchthavens rond bijvoorbeeld New York gelden daarom capaciteitsbeperkingen. Duffy benadrukt dat ook onder zijn leiderschap veiligheid binnen de luchtvaart topprioriteit zal blijven. De kandidaat-minister benadrukt verder dat er snel meer luchtverkeersleiders nodig zijn om de problemen aan te kunnen pakken.

Wie is kandidaat-minister Sean Duffy?

Sean Duffy is een Amerikaanse politicus, televisiepersoonlijkheid en advocaat. Duffy is getrouwd met conservatieve tv-persoonlijkheid Rachel Campos-Duffy. Hij was van 2011 tot 2019 lid van het Huis van Afgevaardigden namens de staat Wisconsin, waar hij deel uitmaakte van de Republikeinse Partij. Voor zijn politieke carrière kreeg hij bekendheid door zijn deelname aan realityshows zoals The Real World: Boston. Na zijn vertrek uit het Congres heeft Duffy gewerkt als politiek commentator bij CNN en andere media. Hij staat bekend om zijn conservatieve standpunten en zijn focus op economische groei en infrastructuurprojecten. Indien zijn benoeming als minister van Transport wordt goedgekeurd, zal hij in die rol Democraat Pete Buttigieg opvolgen.