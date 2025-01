Veel annuleringen op Schiphol

Op Schiphol zijn woensdagochtend tientallen vluchten geannuleerd. Dat komt vanwege dichte mist. Naar verwachting blijft de mist nog tot een uur of 11.00 hangen.

De problemen op Schiphol houden dan nog enige tijd aan, omdat de annuleringen in de ochtend ook grote gevolgen hebben voor vluchten die later op de dag moeten plaatsvinden. In totaal zijn er al zeker dertig tot veertig vluchten geannuleerd, en is een minstens even groot aantal vluchten vertraagd.

Het KNMI waarschuwde de hele ochtend al voor hardnekkige dichte mist in vrijwel het gehele land. Plaatselijk is het zich minder dan 200 meter, waardoor het instituut een code geel afkondigde. De waarschuwing geldt vooralsnog tot 11.00 uur. Wanneer het weer opklaart, kan de capaciteit van het vliegverkeer zoveel mogelijk worden hersteld.

Naast Schiphol ondervindt ook Eindhoven Airport problemen door de mist. In de loop van de ochtend zijn zes aankomende vluchten vertraagd, twee vluchten omgeleid en twee vertrekkende vluchten uitgesteld. Enkele vluchten zijn geannuleerd. In Rotterdam lijkt er geen hinder te worden ondervonden van het weer.