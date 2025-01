KLM annuleert nog meer Schiphol-vluchten

Nadat gisteren (woensdag) een groot aantal KLM-vluchten op Schiphol geannuleerd werd, zal dat vandaag niet anders zijn.

In totaal vinden veertig vluchten van en naar Schiphol ‘uit voorzorg’ geen doorgang, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bij NH Nieuws. Dat komt doordat opnieuw mist verwacht wordt. Gisteren werd KLM naar eigen zeggen hierdoor ‘overvallen’. Dinsdag ging de airline er op basis van weerprognoses nog vanuit dat de schade zou meevallen.

Dichte mist

Echter, toen het KNMI woensdagochtend code geel afkondigde wegens hardnekkige dichte mist, zag het er voor de maatschappij ineens anders uit. In eerste instantie annuleerde KLM veertig vluchten, maar inmiddels is dat aantal bijgesteld naar 96. In totaal gingen volgens Schiphol meer dan honderd vluchten niet door. Door de mistbanken was er beperkt zicht op en rondom de luchthaven. Hierdoor werd een groot deel van het aankomende en vertrekkende vliegverkeer vertraagd. Sommige vluchten vertrokken meer dan twee uur later. Uiteindelijk werd in de loop van de dag voor meerdere provincies, waaronder Noord-Holland, de waarschuwing voor mist opgeheven.

Andere Nederlandse luchthavens

Een woordvoerder van Eindhoven Airport laat aan de NOS weten dat vandaag niet uitgesloten wordt dat vluchten kunnen komen te vervallen, al is dat volgens haar nog niet met zekerheid te zeggen. Het Noord-Brabantse vliegveld werd gisteren ook geteisterd door slechte weersomstandigheden en zag zes aankomende vluchten vertraagd worden, twee omgeleid en twee uitgesteld. Op Rotterdam The Hague Airport leken de omstandigheden dan weer mee te vallen. De luchthaven laat weten dat er vertragingen waren, maar dat geen enkele vlucht werd geannuleerd.