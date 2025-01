KLM-concurrent gaat al snel weer naar Israël vliegen

De Lufthansa-groep kondigt aan dat de vluchten naar luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv vanaf februari 2025 worden hervat. Alle luchtvaartmaatschappijen binnen de Lufthansa-groep, waaronder Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines en Brussels Airlines, zullen hun operaties naar de stad herstarten.

De tijdelijke opschorting van de vluchten naar Tel Aviv werd ingevoerd vanwege veiligheidsrisico’s tijdens de escalatie van het conflict in Gaza. Woensdag werd bekend dat Israël en Hamas het eens zijn geworden over een staakt-het-vuren. Lufthansa-dochter Brussels Airlines laat in een verklaring weten: ‘Veiligheid en beveiliging hebben altijd de hoogste prioriteit. Brussels Airlines en Lufthansa Group blijven de situatie in de regio op de voet volgen, en zullen het vluchtschema opnieuw aanpassen als dat nodig is.’

Hoewel de verbinding met Tel Aviv wordt hersteld, blijven andere bestemmingen in de regio voorlopig beperkt. Vluchten naar de Libanese hoofdstad Beiroet zijn tot 28 februari 2025 opgeschort. Voor Teheran, de hoofdstad van Iran, gelden ook beperkingen: de Lufthansa-groep vliegt niet naar deze bestemming tot 14 februari 2025.