Lufthansa zegt oudste vliegtuig vaarwel

Het oudste vliegtuig van Lufthansa, een Airbus A320, voerde dinsdag haar laatste vlucht naar de Spaanse vliegtuigstalling Teruel uit.

Het toestel, registratie D-AIQS, kwam volgens Planespotters.net in 1993 in dienst van de Duitse luchtvaartmaatschappij. Toentertijd stond het te boek als ‘Eisenach’, vernoemd naar een stad in de Duitse deelstaat Thüringen. Later kreeg de A320 de naam ‘Quedlinburg’, een stad in Saksen-Anhalt. In die tijd vloog de machine niet alleen voor Lufthansa, maar eveneens voor Germanwings en TFC Käufer. In juli 2018 tot heden was het weer in dienst van Lufthansa. In totaal maakte het 53.000 vluchten, verdeeld over 67.000 vlieguren. Al die jaren behield het toestel dezelfde registratie.

Na twee uur te hebben gevlogen zat de dienst van de A320 erop © Flightradar24.com

Naar Teruel

De machine vertrok 11:00 uur met vluchtnummer LH9898 vanuit het Duitse Frankfurt in de richting Teruel. Naar deze luchthaven worden veel vliegtuigen gebracht die (tijdelijk) uit de vloot worden gehaald. Lufthansa stalde daar bijvoorbeeld eerder A380’s en zelfs een aantal gloednieuwe A350’s. Via Zwitserland en Frankrijk vloog de A320 het Spaanse luchtruim binnen. Na een vlucht van bijna twee uur landde het toestel in Teruel om daar volgens de aeroTELEGRAPH te worden ontmanteld.

Oude garde

Deze A320 is voor Lufthansa het enige vliegtuig van dit type dat al meer dan dertig dienstjaren achter de rug heeft. De andere van dezelfde leeftijd en ouder zijn A321’s. Het betreft de D-AIRH (31,5 jaar), D-AIRA, D-AIRC, D-AIRF, D-AIRK en de D-AIRL. Hierna volgt een A319 van 28 jaar en een 747 van 26 jaar.