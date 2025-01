Pakistaanse premier onderzoekt omstreden PIA-advertentie

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar een controversiële advertentie van de nationale luchtvaartmaatschappij, Pakistan International Airlines (PIA). De advertentie, bedoeld om de hervatting van vluchten naar Parijs na bijna vijf jaar te vieren, veroorzaakte een storm van kritiek en werd wereldwijd besproken op sociale media.

De bewuste afbeelding, gedeeld via de officiële sociale mediakanalen van PIA, toont een vliegtuig dat lijkt te vliegen in de richting van de Eiffeltoren. De achtergrond bevatte een door velen als sinister beschouwde interpretatie van de Franse driekleur, waarbij de rode kleur werd geassocieerd met bloed. De tekst op de afbeelding luidde: ‘Paris, We’re coming today.‘ Hoewel de advertentie vermoedelijk bedoeld was als feestelijke aankondiging, riepen de visuele en tekstuele keuzes bij veel gebruikers herinneringen op aan de aanslagen van 11 september 2001.

In juni 2020 legde de European Union Safety Agency (EASA) PIA een vluchtverbod op. De luchtvaartmaatschappij was vanaf dat moment niet meer welkom in luchtruimen van de Europese Unie. Oorzaak hiervan is dat het Europese agentschap dat jaar haar zorgen uitte over de vliegveiligheid van PIA. Aanleiding was de crash op 22 mei 2020 van een Airbus A320 die tijdens een binnenlandse vlucht vanuit Lahore naar Karachi neerstortte in een drukke woonwijk in de buurt van de bestemming. 97 van de 99 inzittenden kwamen om het leven. Op de grond raakten acht mensen gewond, van wie er één later alsnog overleed. Nu het verbod is opgeheven, voert de maatschappij twee vluchten per week uit tussen Islamabad en Parijs Charles de Gaulle. PIA is de enige airline die beide steden met elkaar verbindt. ‘Met de verwachte uitbreiding van ons netwerk en de mogelijke hervatting van vluchten naar het Verenigd Koninkrijk en Europa, is de luchtvaartmaatschappij vastbesloten te voldoen aan de vlootvereisten voor haar ambitieuze operationele plan voor 2025’, aldus een woordvoerder van PIA bij AeroTime.