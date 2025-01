Vliegverkeer Eindhoven Airport hervat langzaam

Eindhoven Airport ondervindt donderdag nog steeds de gevolgen van de dichte mist die woensdag het vliegverkeer volledig lamlegde. De extreme weersomstandigheden zorgden ervoor dat alle vluchten van en naar de Brabantse luchthaven werden geannuleerd. Dit leidde tot tientallen geannuleerde vluchten, waardoor ook de planning voor de eerste vluchten op donderdag ontregeld raakte.

Als gevolg hiervan zijn drie vluchten vanaf Eindhoven Airport donderdag geannuleerd. Daarnaast zijn er meerdere vertragingen gemeld. De luchthaven heeft reizigers opgeroepen om de actuele vluchtinformatie nauwlettend in de gaten te houden. Hoewel er nog enige hinder is, lijkt het weer donderdag gunstiger te zijn in vergelijking met woensdag. De mist is inmiddels minder dicht, wat het vliegverkeer meer ruimte geeft om op gang te komen.

De situatie op woensdag zorgde voor flinke logistieke uitdagingen. Niet alleen werden geplande aankomsten en vertrekken geschrapt, ook waren toestellen die elders waren gestrand niet op tijd beschikbaar om de dienstregeling van donderdag volgens schema te hervatten.

Eindhoven Airport is een belangrijke hub voor zowel binnenlandse als internationale vluchten, met name voor low-cost maatschappijen. Mist kan hier snel een grote impact hebben, omdat het vliegveld minder geavanceerde apparatuur heeft voor slechtzichtlandingen dan grotere luchthavens zoals Schiphol. Voor nu lijkt de situatie zich langzaam te herstellen, maar reizigers worden geadviseerd waakzaam te blijven en rekening te houden met mogelijke vertragingen.