Bracht dit Jeju Air 737 naar beneden?

Onderzoekers hebben vogelveren en bloed aangetroffen in beide motoren van het Jeju Air-toestel dat vorige maand in Zuid-Korea neerstortte. Bij het ongeluk kwamen 179 mensen om het leven.

Een bron dichtbij het onderzoek naar de ramp met een toestel van Jeju Air eind vorig jaar heeft tegenover Reuters bevestigd dat in beide motoren van de Boeing 737 veren en bloed aangetroffen zijn. Eerder werd er al melding gedaan van veren op delen van het verongelukte vliegtuig waaronder een van de motoren. Het Zuid-Koreaanse transportministerie weigerde echter verder nog al te veel los te laten. Nu blijken dus waarschijnlijk beide motoren te maken hebben gehad met een birdstrike.

Crash en onderzoek

De Boeing 737-800 van Jeju Air vertrok op 29 december vanuit de Thaise hoofdstad Bangkok naar het Zuid-Koreaanse Muan County, maakte een buiklanding en schoot door op de landingsbaan van de regionale luchthaven. Het toestel vloog in brand nadat het tegen een muurtje botste. Slechts twee bemanningsleden, die zich in de staart van het vliegtuig bevonden, overleefden de ramp. Het was de dodelijkste vliegramp ooit op Zuid-Koreaanse bodem.

Vier minuten voor de fatale crash meldde een van de piloten een birdstrike en verklaarde hij een noodsituatie. De piloot probeerde daarop een doorstart te maken en te landen aan de andere kant van de landingsbaan, aldus de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Twee minuten voor het noodsignaal hadden luchtverkeersleiders gewaarschuwd voor vogels in het gebied.

Het onderzoek naar de precieze oorzaken van de ramp is nog gaande en wordt bemoeilijkt doordat de zwarte dozen, die cruciaal zijn voor het achterhalen van de oorzaak van het ongeluk, ongeveer vier minuten voor de crash stopten met opnemen. Dit roept vragen op over een mogelijke zeldzame volledige stroomuitval, inclusief de noodstroom.

Bijna nooit zonder slachtoffers

Hoewel botsingen met vogels die beide motoren treffen zeldzaam zijn in de luchtvaart, zijn er gevallen waarin piloten dergelijke situaties zonder dodelijke slachtoffers hebben afgehandeld. Voorbeelden hiervan zijn het ‘Miracle on the Hudson’ in 2009 en een landing in een maïsveld in Rusland in 2019. Helaas verliep het in Zuid-Korea anders, met tragische gevolgen