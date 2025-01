Eind aan route naar Rotterdam Airport

De nationale luchtvaartmaatschappij van het Groothertogdom Luxemburg, Luxair, heeft besloten de route Luxemburg-Rotterdam te beëindigen. Vanaf 31 januari 2025 zal deze lijndienst niet langer worden aangeboden.

De beslissing is genomen vanwege het lage aantal passagiers en het gebrek aan beschikbare slots voor het zomerseizoen. De route, die in oktober 2024 werd gelanceerd, was al teruggebracht van vijf naar drie vluchten per week. Nu wordt deze volledig stopgezet. De vluchten werden uitgevoerd met een De Havilland Canada Dash 8-400. Luxair zal de vrijkomende capaciteit inzetten op routes met een hogere vraag.

Luxair is niet de eerste luchtvaartmaatschappij die wordt geconfronteerd met een gebrek aan slots; SWISS, die een route tussen Zürich en Rotterdam wilde opzetten, stuitte vorig jaar op hetzelfde probleem.

Voor de lancering van de route stuitte de Luxemburgse airline al op fikse kritiek. De afstand tussen Rotterdam en Luxemburg bedraagt circa 380 kilometer. ‘En als er een markt is voor dit soort vluchten mag Luxair ze gewoon aanbieden. De grote vraag is: moet je dit willen? Wat mij betreft niet. We zouden juist moeten matigen. Waarom zou je op zo’n heel korte afstand vliegen? Eigenlijk zou je alles onder de 500 kilometer met bus, auto of trein moeten doen’, aldus Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft in Algemeen Dagblad.