BN’er krijgt kijkje achter de schermen op luchthaven

Vanaf 4 maart is het reilen en zeilen op Groningen Airport Eelde te volgen op Youtube. In de serie ‘On Air’ krijgt het brede publiek een kijkje achter de schermen van de luchthaven.

Vanaf 4 maart, verschijnt er wekelijks een nieuwe aflevering van On Air op Youtube. In de afleveringen van deze serie wordt het dagelijks werk van de professionals die de luchthaven draaiende houden getoond. ‘Maak kennis met de mensen die dagelijks het verschil maken op onze luchthaven. Van bagageafhandeling tot havendienst, ontdek hoe we samen zorgen voor een veilige, efficiënte en gastvrije reiservaring’, aldus de Groningen Airport Eelde.

De serie werd afgelopen week aangekondigd in een teaser met niemand minder dan Harry Piekema. Te zien is hoe Acteur Piekema, eerder de bekendste supermarktmanager van Nederland, probeert om in de voetsporen van de GAE-medewerkers te treden. Echt succesvol blijkt hij echter niet. ‘Waarom naar een acteur kijken als je het echte werk kan zien’, is dan ook de conclusie van Piekema in het filmpje.

Piekema was van 2004 tot en met 2014 te zien in reclamespotjes van de Nederlandse supermarkt Albert Heijn als supermarktmanager “Henk van Dalen”. Hierbuiten was hij ook te zien in het theater en als hoofdpiet bij het sinterklaasjournaal.