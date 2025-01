Onderzoek gestart naar bijna-botsing in de lucht

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt een bijna-botsing die zich afgelopen zaterdag voordeed tussen een United-vlucht en een Delta-vlucht op Phoenix Sky Harbor International Airport.

Delta-vlucht 1070, een Airbus A330 afkomstig uit Detroit, had toestemming gekregen om te landen op baan 8 van Sky Harbor. Rond 11:00 uur ging echter een collision warning af in de cockpit. Het andere toestel, een Boeing 737 met 245 passagiers aan boord, kreeg tegelijk een soortgelijk alarm op United-vlucht 1724, die uit San Francisco kwam en 123 passagiers vervoerde. Volgens voorlopige vluchtgegevens van Flightradar24 bevonden de twee vliegtuigen zich verticaal op een afstand van 130 meter en minder dan een seconde later horizontaal op een afstand van minder dan ongeveer 400 meter.

Volgens de FAA konden beide vliegtuigen veilig landen nadat de vereiste afstand tussen de vliegtuigen was hersteld. De luchtverkeersleiding gaf beide crews corrigerende instructies om de situatie te verhelpen.

Dit incident in Phoenix is onderdeel van een trend van ‘runway incursions’ op luchthavens in de Verenigde Staten, waarbij er in de afgelopen jaren steeds meer bijna-botsingen zijn geweest. Een van de recentste incidenten vond plaats op de internationale luchthaven Austin-Bergstrom in februari 2023, waar een FedEx Boeing 767 en een Boeing 737 van Southwest Airlines zich op slechts 50 meter van elkaar bevonden op hun dichtstbijzijnde punt.