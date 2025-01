Opmerkelijk: Ryanair minder naar Spanje

Ryanair gaat substantieel minder naar Spanje vliegen. Hoewel Spanje een van de goedkopere landen voor de luchtvaart is, vindt de budgetmaatschappij het te duur.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair zal komende zomer minder vluchten uitvoeren naar Spanje. Dit besluit is een reactie op wat de maatschappij omschrijft als de buitensporige taksen’ op Spaanse luchthavens. In totaal zullen er 800.000 minder stoelen beschikbaar zijn in vergelijking met vorige zomer, meldt de budgetmaatschappij. Ryanair stopt volledig met vluchten naar Jerez de la Frontera en Valladolid. Daarnaast worden de frequenties verlaagd op routes naar Vigo, Santiago de Compostela, Zaragoza, Santander en de luchthaven van Asturias.

Ryanair vs. AENA

Ryanair uit al jaren kritiek op de tarieven die de Spaanse luchthavenbeheerder AENA hanteert. AENA’s tarief per passagier bedraagt 10,35 euro. Spanje is hiermee, anders dan Ryanair beweert, een van de goedkopere landen van Europa. Eddie Wilson, CEO van Ryanair DAC, houdt blijft zich echter kritisch uiten over Spanje: ‘De buitensporige luchthaventarieven van AENA en het gebrek aan haalbare groeistimuli blijven de regionale luchthavens in Spanje schaden, waardoor hun groei wordt beperkt en grote delen van de luchthavencapaciteit ongebruikt blijven.’

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) is gemeten in passagiersvolume de grootste luchthavenexploitant ter wereld. De Spaanse staat bezit een meerderheidsaandeel van 51 procent in het bedrijf. Spanje wordt bestuurd door een minderheidsregering onder leiding van premier Pedro Sanchez van de socialistische partij PSOE. De koers die deze regering vaart is volgens Ryanair schadelijk voor de luchtvaartsector. De maatschappij geeft aan de capaciteit te willen verschuiven naar landen zoals Italië, Zweden, Kroatië, Hongarije en Marokko. Deze landen zouden volgens Ryanair actief de groei van de luchtvaartsector ondersteunen, in tegenstelling tot Spanje.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Ryanair zich boos terugtrekt vanwege tarieven. Afgelopen jaar stopte Ryanair al met vluchten naar de Duitse steden Dortmund, Dresden en Leipzig en verminderde de maatschappij het aantal vluchten naar Hamburg. De Ierse budgetluchtvaartmaatschappij lag toen overhoop met de Duitse regering over stijgende belastingen.