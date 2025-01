Slecht nieuws voor twerkende stewardess

Een TikTok-filmpje waarop ze uitbundig danste is een stewardess van Alaska Airlines duur komen te staan. Ze is zonder pardon ontslagen.

Een stewardess uit Californië is ontslagen nadat ze een nu viraal gegaan filmpje op TikTok plaatste waarin ze twerkt terwijl ze op een piloot wachtte in een lege vliegtuigcabine. Nelle Diala, die werkte voor Alaska Airlines, verloor haar ‘droombaan’ na het plaatsen van de video. Het filmpje, waarin ze twerkend te zien is in uniform, kreeg meer dan 72.000 views en trok niet alleen aandacht, maar ook kritiek. ‘In plaats van liefde en steun bracht het onverwachte kritiek’, verklaarde Diala. @_jvnelle415 Cant even be yourself anymore, without the world being so sensitive. Whats wrong with a little twerk before work, people act like they never did that before. #fyp #flightattendantlife 4evaa #discrimnationisreal ♬ Ghetto – E.K.E.

Een vreugdedans met gevolgen

Diala, afkomstig uit San Francisco, vertelde dat het filmpje bedoeld was als een overwinningdans om het einde van haar proeftijd te vieren. ‘Ik vierde het einde van een moeilijke periode in mijn leven en mijn werk’, legde ze uit. Het feestje was echter van korte duur. Slechts zes maanden na haar aanstelling beëindigde Alaska Airlines haar contract. Dit omdat ze de social media-richtlijnen had geschonden. ‘Ik legde uit dat de video geen kwaad wilde doen, maar ze wilden niet luisteren. Zonder waarschuwing werd ik ontslagen. Geen discussie, geen kans om mezelf te verdedigen of een grondig onderzoek te laten doen’, aldus Diala.

Sinds haar ontslag heeft Diala het filmpje opnieuw gepost met een nieuwe caption: ‘Je kunt niet eens meer jezelf zijn, zonder dat de wereld zo gevoelig reageert. Wat is er mis met een beetje twerken voor het werk? Iedereen doet toch wel eens zoiets?’ Het lijkt alsof ze haar voormalige werkgever beschuldigt van discriminatie: bij het nieuwe bericht gebruikt ze de hashtag #discriminationisreal.