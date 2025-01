Doorbraak voor KLM-vluchten in zomer

Nu de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) een akkoord met KLM heeft bereikt, kunnen de geplande intercontinentale zomervluchten van KLM zeker worden gesteld.

Momenteel kampt KLM met een pilotentekort waardoor vliegtuigen noodgedwongen aan de grond staan. ‘Overeengekomen is dat deze zomer externe piloten via wetleasing-contracten worden ingehuurd en wordt mogelijk gemaakt dat twee second officers op een viermansoperatie ingezet worden. Daarnaast krijgt KLM meer mogelijkheden om instructievluchten in te delen. Hierdoor worden de mogelijkheden voor vliegers minder om invloed te hebben op hun werkdagen en vrije tijd helaas wel beperkt’, meldt de VNV in een persbericht..

Andere kant van het akkoord

Bovendien wordt een deel van de piloten opgehouden in hun carrière. Daarvoor ontvangen zij echter een extra toeslag. Voorheen konden vliegers gemakkelijk een overstap maken naar ander vliegtuigtypes. Teveel piloten waren dan ook in opleiding met als gevolg dat zij niet optimaal ingezet konden worden.

Stap in goede richting

KLM worstelt al langere tijd met het oplossen van het pilotentekort. Door een ‘mismatch’ in de cockpit en omdat naar Aziatische bestemmingen omgevlogen moet worden sinds Rusland haar luchtruim voor westerse luchtvaartmaatschappijen heeft gesloten, is het voor de airline een uitdaging haar piloten maximaal in te zetten op langeafstandsvliegtuigen. Met het akkoord is een stap in de goede richting gezet. ‘Dankzij dit onderhandelingsresultaat kunnen we onze capaciteit weer beter benutten, wat belangrijk is om de financiële en operationele prestaties van KLM te verbeteren’, aldus Maarten Stienen, operationeel directeur van KLM, in de Telegraaf .