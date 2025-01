Rapport over luchtvaart blijkt misleidend | Benno Baksteen

Het rapport [over significante groei die de Europese luchtvaart van plan zou zijn, red.] is een eigen rapport van Transport & Environment en dat is een actiegroep. Dus ik verwachtte dat het rapport onbetrouwbaar dan wel zeer misleidend zou zijn. Ik heb het daarom met veel belangstelling gelezen en die verwachting komt uit.

Het persbericht waarmee het rapport wordt gepresenteerd opent uiteraard met groot alarm:

Europe’s aviation industry plans to double its passenger traffic by 2050 and will deplete its carbon budget as early as 2026, a new study by green group T&E (Transport & Environment) shows. Policy makers must act rapidly to address airport growth, frequent flying and under-taxation of the sector.

Persbericht van T&E, 13 januari 2025

Echt lezen

Maar wie het rapport echt gaat lezen komt er al gauw achter dat het voornamelijk gaat om desinformatie.

Om te beginnen wil niet de sector het vliegverkeer verdubbelen. De sector verwacht gewoon dat dit de behoefte van de samenleving aan vliegverbindingen zal zijn:

We base our projections for passenger traffic from EU airports on growth estimates from Airbus and Boeing’s market outlooks. According to their respective forecasts, EU passenger traffic is expected to grow at an annual rate of approximately 5.7% and 5.6% in the initial years (up to 2027 for Airbus and 2033 for Boeing), followed by a more moderate long-term growth rate of 2.6% and 2.5% through 2043.

T&E, Down to Earth, pag. 7

Rookgordijn

Verder blijkt, na het wegblazen van alle pagina’s rookgordijn, dat het Carbon Budget vooral laat zien dat luchtvaart -en zeker de Europese luchtvaart – voor de uitputting van dat budget vrijwel irrelevant is. In het worst case geval is dat budget nog 150 Gt CO₂ . En de uitstoot van de Europese luchtvaart is ongeveer 0,15 Gt CO₂ per jaar:

Between 2023 and 2050, European aviation is projected to emit (…) an average of 144 Mt to 158 Mt of CO2 per year.

(mijn toevoeging: 150 Mt = 0,15 Gt)

(…)

To limit global warming to 1.5°C, 1.7°C and 2.0°C respectively with a 67% probability, the updated estimates of the global remaining carbon budget as of early 2023 are 150 Gt CO₂, 500 Gt CO₂ and 950 Gt CO₂.

T&E, Down to Earth, pag. 16

De wereldwijde totale uitstoot was – volgens een van de bronnen van het ‘rapport’ van T&E – de afgelopen tien jaar ongeveer 50 Gt CO₂e per jaar:

Average GHG emissions for the decade 2012–2021 were 54 ± 5.3 GtCO 2 e. Average decadal GHG emissions have increased steadily since the 1970s across all major groups of GHGs, driven primarily by increasing CO 2 emissions from fossil fuel and industry but also rising emissions of CH 4 and N 2 O.

P. M. Forster et al.: Indicators of Global Climate Change 2022, pag. 2299

Het echte probleem

Dat betekent dat na drie jaar dat carbon budget op is – dus in 2026, want het beginpunt was in dit onderzoek 2023 – en dat de bijdrage van de Europese luchtvaart daaraan dan 0,45 Gt CO₂ is geweest. Dus 3 promille. Zeg maar niet echt het grootste probleem.

Wel een groot probleem -stelt T&E terecht- is de beschikbaarheid van voldoende uitstootvrije elektriciteit. Die is niet alleen nodig voor de luchtvaart, maar voor de hele energietransitie. Laten we ons dus concentreren op het aanpakken van dat probleem in plaats van op het verspreiden van desinformatie over luchtvaart.

Overigens werd deze desinformatie over de invloed van de luchtvaart op het Carbon Budget zes jaar geleden ook al verspreid. Ingestoken door een andere actiegroep, maar verder vrijwel ongewijzigd. Zie de post ‘Oei, ik groei’.

Benno Baksteen is voormalig piloot en Nederlands vakbondsbestuurder. Hij was voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers en schrijft regelmatig over luchtvaart op zijn blog Notthebigbadwolf.com.