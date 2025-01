TUI opent nieuwe route vanaf Schiphol

De Nederlandse tak van TUI voerde vrijdagochtend haar eerste vlucht uit tussen Schiphol en Kajaani Airport, een luchthaven in het Finse Lapland.

De introductie van vlucht OR2131 werd voor vertrek op Schiphol feestelijk gevierd. Bij de gate werd een lintje in het bijzijn van Manfred Lahey, Head of Product bij TUI en Wilco Sweijen, Airline Partnerships Director van Schiphol doorgeknipt. Alle passagiers ontvingen een TUI-muts. ‘Wintervakanties in het hoge noorden van Europa worden steeds populairder onder de Nederlandse vakantiegangers. Deze nieuwe TUI-bestemming is dan ook een mooie aanvulling op ons bestaande aanbod in Kittilä, Kuusamo en Ivalo, waar TUI fly al enige jaren op vliegt. Kajaani is een bestemming met veel potentie. Dat laten we graag aan onze klanten zien. Ik ben dan ook blij dat we hier vandaag staan om de start van deze nieuwe route met elkaar te vieren’, aldus Lahey in een verklaring.

TUI combineert de vlucht naar Kajaani met Kuusamo © Flightradar24.com

Heenvlucht

Om 7:35 uur, een kwartier later dan de aanvankelijke vertrektijd, vertrok de Boeing 737-800, registratie OO-JEF, vanaf de Kaagbaan (06/24) op Schiphol. Vlak na take-off draaide het toestel richting het noordoosten. Via de westkust van Denemarken en het midden van Zweden vloog de machine het Finse luchtruim binnen. Na een vlucht van twee uur en dertig minuten arriveerde de 737 op haar bestemming.

Terugvlucht

Normaal gesproken combineert TUI iedere vrijdag de vlucht naar Kajaani met een stop in Kuusamo, een andere stad in Fins Lapland. Afgelopen vrijdag keerde de 737 echter direct na Kajaani huiswaarts. Na een vlucht met ongeveer dezelfde vluchtduur als de heenreis, landde de machine op de Zwanenburgbaan (18C/36C).

Lapland is voor Nederlanders een populaire vakantiebestemming. Andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder easyJet, vlogen eveneens in de winter naar het noorden van Finland.

Vluchtschema

Heenvlucht

Vertrek Amsterdam: 7:20 uur

Aankomst Kajaani: 11:10 uur Finse tijd (+1)

Vertrek Kajaani: 12:00 uur Finse tijd

Aankomst Kuusamo: 13:05 uur Finse tijd

Terugvlucht

Vertrek Kuusamo: 13:40 uur Finse tijd

Aankomst Amsterdam: 16:15 uur