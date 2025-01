Winterpret dicht tegen de absolute top aan | Trip Report

Diepverscholen in de Zwitserse Alpen ligt het bekende skioord Arosa. Het dorp bevindt zich op bijna 1.800 meter boven de zeespiegel in het kanton Graubünden, in een groot natuurparadijs met weiden en bossen. Het behoort daarmee tot de hoogstgelegen wintersportplaatsen. Klimaatverandering zorgt ervoor dat de druk op deze gebieden toeneemt. Ook in Arosa zijn inmiddels sneeuwkanonnen aanwezig om de natuur eventueel een handje te helpen. Up in the Sky was een week aanwezig in Arosa en ontdekte de veelzijdigheid van dit fraai gelegen plaatsje.

Hoogteverschil

Arosa bevindt zich helemaal aan het einde van het Schanfiggdal. De tocht ernaartoe is een belevenis op zich. Vanaf Zürich, waar je aankomt per auto, trein of vliegtuig, reis je in een paar uur naar Chur, de kantonshoofdstad en tevens oudste nederzetting van Zwitserland. Vandaar brengt een slingerweg je in 45 minuten naar Arosa. Veel leuker en duurzamer is het om de smalspoortrein te pakken. Het grappige rode voertuig van de Rhätische Bahn, dat in Chur meer weg heeft van een tram dan een trein, rijdt in een uur naar het station van Arosa. Dat lijkt langzaam voor een afstand van 26 kilometer. De trein moet echter een fors hoogteverschil overwinnen. Chur ligt op een hoogte van slechts 600 meter. Spectaculair is de oversteek van de rivier de Plessur. Daarvoor is rond 1913 bij het plaatsje Langwies een reusachtig viaduct aangelegd. De afstand Utrecht-Arosa bedraagt 900 kilometer.

De Rhätische Bahn brengt je naar Arosa © Remco de Wit

Bij de Untersee © Remco de Wit

Het skigebied © Remco de Wit

Volop keuze uit wandelpaden © Remco de Wit

Uitgestrekt

Autovrij is Arosa niet, maar doorgaand verkeer is afwezig. Het is een uitgestrekte plaats, die bestaat uit de kernen Arosa, met station, en Innerarosa. Daaromheen liggen gehuchten als Prätschli, Maran en Litzirüti. De lokale (ski)bus is gratis. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Up in the Sky logeerde in een prima Utoring-appartement aan de Hohe Promenade. De grote Coop-supermarkt, winkels, restaurants en bushalte zijn na een steile afdaling in enkele minuten te voet bereikbaar. Echte bezienswaardigheden kent Arosa niet. Het aardigste plekje is wellicht het Bergkirchli in Innerarosa, dat stamt uit 1493. Vlakbij bevindt zich in het oudste huis van Arosa het Heimatmuseum. Het 5-sterren Tschuggen Grand Hotel, met eigen kabelspoorweg, heeft een wellnesslandschap dat ontworpen is door de Zwitserse toparchitect Mario Botta.

Opwarmen

Niet alleen in de zomer, ook in de winter kan er in de Untersee gezwommen worden. Het kleine meer ligt in het lager gelegen gedeelte van Arosa. De bus stopt voor de deur. Het Eisbadi bestaat uit een stuk open water in het verder bevroren meer. Verder is er een sauna en kan je er workshops volgen. Opwarmen doe je het beste bij Konditorei Steiner-Beck met warme chocolademelk en Apfelstrudel mit Vanillesauce. Arosa Tourismus bevindt zich in het Sport- und Kongresszentrum aan de zuidkant van de Obersee. Daar is ook de overdekte ijs- en curlingbaan.

Uitzicht vanaf de Weisshorn op het zonovergoten Schanfiggdal © Remco de Wit

Een laagje verse sneeuw maakt het extra mooi © Remco de Wit

Gondelbaan naar de Hörnli © Remco de Wit

Kabelbaan

Het skigebied van Arosa is via de Urden-kabelbaan verbonden met Lenzerheide. Die plaats ligt in een ander dal. Het is van daaruit een enorme onderneming om per openbaar vervoer terug te keren naar Arosa. De tocht duurt ruim twee uur. Je kunt beter per kabelbaan terugkeren naar Arosa of gewoon in het middelgrote skigebied van Arosa blijven. Daar hoef je je niet te vervelen met zwarte, rode en blauwe pistes en ook nog eens uitgebreide voorzieningen voor kinderen. Het hoogste punt is de Weisshorn op 2.653 meter, bereikbaar per kabelbaan. Het uitzicht rondom is spectaculair. Je kunt daarvandaan Chur en het Schanfigg zien liggen. Met een gondelbaan vanuit Innerarosa bereik je de Hörnli (2.511 meter). Het hele gebied is rijkelijk voorzien van sleep- en stoeltjesliften.

Wandeling

Ondanks de hoge ligging heeft Arosa volop mogelijkheden voor winterwandern. Een geliefde wandeling is de afdaling via Litzirüti naar Langwies en dan met het rode treintje terug naar Arosa. Je loopt een paar uur door het bos, langs het spoor en onder het beroemde viaduct door. Let op, herten steken zo maar over! Andere geprepareerde wandelpaden gaan bijvoorbeeld naar Maran en Prätschli en naar de skigebieden onder de Weisshorn en Hörnli. Bij restaurant Alpenblick aan de piste is het goed toeven, al is het eten er bepaald niet goedkoop. Verder is het mogelijk om tochten te maken met sneeuwschoenen of te langlaufen.

Bij de Weisshorn © Remco de Wit

Bij het Bergkirchli van Innerarosa © Remco de Wit

De beer is het symbool van Arosa © Remco de Wit

Startbaan

Tussen 1932 en 1936 bevond zich op het dichtgevroren meer bij het station van Arosa een Winterlandeplatz met een 300 meter lange startbaan. Op 2 maart 1932 landde er voor de eerste keer een toestel. Het was een De Havilland DH.80 Puss Moth, opgestegen in Davos. In de winter daarop werden met hetzelfde vliegtuig rondvluchten boven Arosa uitgevoerd. De Belgische koning Albert I en zijn echtgenote behoorden tot de passagiers. Er kwam een demontabele vliegtuighangar en de Kurverein Arosa kocht een eigen toestel. Met een De Havilland DH.85 Leopard Moth voerde de enige piloot post- en rondvluchten uit. Een lijndienst werd opgestart naar Davos, Sankt Moritz, Lenzerheide, St. Gallen en Zürich. Het vertrek van de piloot naar Swissair betekende het einde van het vliegveld van Arosa.

Betaalbaar