A321neo-vlucht gaat niet door na duur foutje

Een Airbus A321neo-vlucht van British Airways naar Brussels Airport vond afgelopen maandag geen doorgang nadat een cabinelid per ongeluk de evacuatieglijbaan had geactiveerd.

Het toestel, volgens Aviation24.be vermoedelijk registratie G-NEOY, zou een vlucht vanuit Londen Heathrow naar de Belgische luchthaven uitvoeren. Het is niet helemaal met zekerheid te zeggen of het deze A321neo betrof. De machine stond op die datum echter wel heel de dag aan de grond.

Vlucht geannuleerd

Wanneer het incident precies gebeurde, is onduidelijk. ‘Het bemanningslid dacht niet na en maakte de meest basale fout door de noodglijbaan te activeren, terwijl het vliegtuig aan de grond stond op Heathrow’, aldus een bron bij The Sun. ‘Deze fout is niet makkelijk te maken. Het tart echt ieders verbeelding en het personeel is getraind om de basis te kennen.’ Het komt meerdere keren per jaar voor dat een evacuatieglijbaan zonder opzet uitgeklapt wordt. In veel gevallen is het lastig de glijbaan snel te verwijderen waardoor een vlucht noodgedwongen geannuleerd moet worden. Ook voor de passagiers van de A321neo van British Airways ging de vlucht niet door.

Hoge kosten

Behalve dat het incident voor hinder voor de reizigers zorgde, ging er ook nog eens een enorme geldsom mee gemoeid. ‘Het is een fout van minimaal £ 100.000 (omgerekend iets minder dan 120.000 euro) die bewerkstelligde dat het vliegtuig voor de rest van de dag buiten werking gesteld werd’, zegt de bron. ‘Onze teams hebben hard gewerkt om een ​​vervangend vliegtuig te regelen, zodat de reizigers alsnog met ons konden reizen’, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. British Airways bood tevens haar excuses aan haar reizigers aan. Indien het voorval inderdaad de A321neo met registratie G-NEOY betrof, blijkt uit gegevens van Flightradar24 dat het toestel een dag later alweer haar operaties hervatte.