A380 doet Europees land voor tweede keer aan

Afgelopen vrijdag verwelkomde Portugal voor de tweede keer in haar historie een Airbus A380. De desbetreffende Superjumbo van Global Airlines wordt geëxploiteerd door Hi Fly.



Het vliegtuig, registratie 9H-GLOBL, is deels voorzien van het kleurenschema van Global Airlines. Het andere deel toont nog het jasje van China Southern Airlines, de vorige operator. Sinds 4 oktober stond de machine op de luchthaven van Dresden (Duitsland). Daar werden de systemen en componenten getest.

In Portugal ondergaat de A380 de laatste tests © Flightradar24.com

Vlucht naar Beja

Vrijdag steeg de A380 iets na twaalven ’s middags op vanuit de Duitse stad in de richting van Beja, een Portugese stad op 170 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Lissabon. Na een vlucht van drie uur en vijftien minuten arriveerde de Superjumbo in Beja. De 9H-GLOBL is de tweede A380 die ooit in Portugal landde.

Laatste tests

Voordat de A380 zich in Dresden bevond, stond de machine geparkeerd in het Engelse Prestwick. Daar kreeg het vliegtuig haar eerste onderhoudsbeurt. De tweede vond plaats in Dresden. In Beja ondergaat de machine nog meer tests. De verwachting is dat de eerste commerciële vlucht niet lang op zich laat wachten. ‘Ik kijk ernaar uit om dit indrukwekkende vliegtuig opnieuw te laten vliegen met de eerste commerciële vlucht voor Global Airlines’, aldus Carlos Mirpuri, vicevoorzitter van Hi Fly, bij FlightGlobal. ‘Dit markeert het hoogtepunt van bijna twee jaar inspanning, waarbij een toegewijd team van experts van Hi Fly en Global er onvermoeibaar aan heeft gewerkt om dit waar te maken.’