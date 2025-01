KLM A330 vliegt twee uur voor Nederlandse kust

Een Airbus A330 van KLM keerde afgelopen vrijdagmiddag terug naar Schiphol nadat het toestel te maken kreeg met een motorprobleem.

De machine, registratie PH-AKA, maakte zich die dag op voor vlucht KL661 naar het Amerikaanse Houston. Om 10:10 uur, een halfuur later dan gepland, steeg de A330 op vanaf de Kaagbaan (06/24). Via de Noordzee vloog het toestel het Engelse luchtruim binnen om vervolgens via Londen en Wales de route naar haar bestemming voort te zetten. Echter, toen de A330 bijna Ierland naderde, kreeg deze volgens AirLive.net te maken met een motorprobleem.

Voor de Nederlandse kust kwam de A330 in de wachtstand terecht © Flightradar24.com

Omkeer boven Ierland

Boven het westen van Ierland maakte het vliegtuig de ommekeer richting Schiphol. In geval van een technisch mankement bij een intercontinentale vlucht over zee wordt vaak besloten terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Voor de Nederlandse kust kwam de A330 in een holding pattern terecht. De machine vloog eerst op een hoogte van 20.000 voet (omgerekend 6.000 meter) en later op 14.000 voet. Op die manier kan brandstof worden verstookt teneinde het gewenste landingsgewicht te creëren. Voor een vlucht vanuit Amsterdam naar Houston is ongeveer tien uur aan brandstof nodig, exclusief een buffer voor onvoorziene omstandigheden.

Terugkeer op Schiphol

Na tweeënhalf uur boven de Noordzee in de wachtstand te hebben gevlogen, maakte de A330 zich op voor de ongeplande landing op Schiphol. De machine lijnde op voor de Buitenveldertbaan (09/27). Bijna vijf uur na take-off keerde deze terug op de luchthaven van vertrek. Volgens Flightradar24 wordt vandaag (zondag) verwacht dat de machine haar rentree in het luchtruim gaat maken met een vlucht naar Miami.