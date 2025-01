Ryanair: max twee borrels before boarding!

Waar gaat het over, in deze negen-en-vijftigste aflevering van Gé-en-Gé? Welaan: over de Max-Twee-Whiskey-Wet van Ryanair. Afdoende of ondoenlijk?

En over de Special Treatment van de Amokmakers in de stoelen 28A en -B door de Zwartband-Karate-Specialisten in de stoelen 41C en 78D. Verder nog over de gepensioneerde huisarts in stoel 89H, de medisch specialist in stoel 67A, en de ervaren Flight-simmer in stoel 28H. En nóg verder? Over Grumman-staarten en opvouwbare vleugels, haaienbekken en tijger-wings, Trackers én Tractors met identieke motoren, en natuurlijk ook weer eventjes over de Homebuilt-Hollanders ‘Grunsveen’ en ‘Pietenpol’. Over de cruciale rol van vrouwen als ingenieurs bij NASA, én bij het ontwerpen de Concorde. En, o ja: over de nieuwe supersone jet die ‘Boem’ (!) gaat heten!

Luistert dus allen aandachtig, want al is de diepgang weer teleurstellend laag: het aantal onderwerpen is gigantisch. En zoals inmiddels bekend: de Snater-Snelheid bij dit Praatgrage Tweetal is altijd fors. Dat alles met maar één doel: dat ú niet in slaap valt in uw Zelfsturende & Afstandhoudende Hybride op de A28!

De podcast over vliegtuigen die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

