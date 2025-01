Vliegtuigen op Schiphol geëvacueerd

Zaterdagavond heeft bij de F-pier van Schiphol een gaslek plaatsgevonden. Hierdoor werden meerdere vliegtuigen, waaronder die van KLM, geëvacueerd.

Rond 19:00 uur werd het lek geconstateerd. Dat gebeurde nadat een voertuig betrokken was bij een ongeval op het platform. Het kwam in botsing met een gasinstallatie. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Tijdens het lek ging op meerdere plekken het alarm af. De brandweer kwam ter plaatse om het lek te verhelpen. Uiteindelijk was het 22:30 uur verholpen.

Vluchten gedupeerd

Tot dat moment stonden vijf vliegtuigen aan de pier. Het ging om toestellen van Turkish Airlines, Aermexico, EVA Air en KLM. Die werden allemaal ontruimd, vertelt een woordvoerder van Schiphol aan De Telegraaf. Deze vertrokken dan ook allemaal later vanaf een andere gate. Hoeveel reizigers gedupeerd waren, valt niet vast te stellen. Het lek had geen gevolgen voor het andere vliegverkeer. Aankomende vluchten die bij de F-pier zouden parkeren, werden omgeleid naar een andere.