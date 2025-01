A319 raakt onderdeel van twee meter kwijt

Een Airbus A319 van Air Serbia keerde eind vorig jaar terug omdat een stuk van een van de motoren was afgevallen.

Het vliegtuig, registratie YU-APD, vertrok op 26 december vanaf baan 30 op de luchthaven van Belgrado, een vliegveld in de hoofdstad van Servië, in de richting van de Hongaarse hoofdstad Budapest. Het Servische Traffic Accident Investigation Center (STAIC) meldde afgelopen woensdag in een rapport, dat ingezien is door AV Herald, dat tijdens de klim op een hoogte van 9.460 voet (omgerekend bijna 3.000 meter) een hard geluid uit de linkermotor klonk. De knal was een indicatie voor een probleem met de desbetreffende motor. Desondanks klom de A319 door naar 19.000 voet.

Vlak na vertrek verloor de A319 een onderdeel van één tot twee meter © Flightradar24.com

Onderdeel ontbreekt

De piloten werkten vervolgens checklists af. Een kwartier na take-off volgde het besluit terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Na een halfuur maakte de machine precies op dezelfde baan als waarvan deze was opgestegen, een ongeplande landing. Tijdens de inspectie door het grondpersoneel werd geconstateerd dat de linkermotor schade opgelopen had. Met name de binnenkant heeft het te verduren gekregen. De binnenste behuizing van de thrust reverser, een deel van één tot twee meter, ontbrak. Dit raakte tijdens de vlucht los en zou naar beneden gekomen zijn. Het incident werd door het STAIC aangemerkt als ‘ernstig’ en wordt nader onderzocht.

Drie weken aan de grond

Dat de schade groot was, blijkt wel uit de aan lange tijd waarin de A319 aan de grond stond. Pas op 16 januari, één dag nadat het STAIC-rapport naar buitenkwam, maakte de machine haar opwachting in het luchtruim weer met een vlucht vanuit Belgrado naar Londen Heathrow. De gedupeerde reizigers werden op tweede kerstdag met een ATR-72 van Air Serbia, registratie YU-ASB, alsnog naar Budapest gebracht.