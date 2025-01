A320-piloten onder vergrootglas gelegd

Een Airbus A320 van Pakistan International Airlines (PIA) landde afgelopen vrijdag op de verkeerde baan op de luchthaven van Lahore, een stad in het oosten van Pakistan.

Het toestel, registratie AP-BON, steeg die dag 2:30 uur lokale tijd, een halfuur later dan gepland, op vanaf de luchthaven van Damman, een vliegveld in Saudi-Arabië, op weg naar het Pakistaanse Multan. Via het zuiden van Iran vloog de machine het luchtruim van Pakistan binnen. De weersomstandigheden op de plaats van bestemming waren echter slecht, waardoor daar niet geland kon worden. De vliegers besloten een ongeplande landing elders in het land te maken.

De landing op de verkeerde landingsbaan liep met een sisser af © Flightradar24.com

Verkeerde landingsbaan

De A320 passeerde het zuiden van Multan en vond in Lahore een alternatief. De piloten kregen volgens AV Herald goedkeuring om te landen op baan 36R. Echter, parallel aan die baan ligt 36L. Door een vooralsnog onbekende reden arriveerde het toestel op die tweede. De lichten van die baan waren echter uit. Zonder dat de veiligheid verder in het geding kwam, rolde de machine rond de klok van 7:30 uur lokale tijd uit en taxiede het naar het platform.

Onderzoek ingesteld

PIA heeft laten weten dat zowel de gezagvoerder als de copiloot in afwachting zijn van een onderzoek. De A320 in kwestie zou uiteindelijk haar vlucht naar de oorspronkelijke bestemming niet uitvoeren. Hoe en of de passagiers daar alsnog zijn aangekomen, is onduidelijk. De A320 vloog diezelfde dag vanuit Multan naar Karachi, een andere stad in Pakistan.

Het is niet de eerste keer dan een machine op de verkeerde landingsbaan arriveert. In november vorig jaar overkwam een Antonov An-24 hetzelfde. In april landde een A320 van Air Arabia in de Iraanse hoofdstad Teheran eveneens op een andere landingsbaan.