Lufthansa Group verwelkomt officieel nieuwe maatschappij

Lufthansa Group heeft officieel een belang van 41 procent verworven in ITA Airways, waarmee de Italiaanse luchtvaartmaatschappij de vijfde airline binnen de Duitse luchtvaartgroep wordt.

De resterende 59 procent van ITA Airways blijft voorlopig in handen van het Italiaanse Ministerie van Economie en Financiën. Lufthansa Group bevestigde echter dat ‘opties voor de verwerving van de resterende aandelen in ITA Airways zijn overeengekomen tussen de Lufthansa Group en het Ministerie en vanaf dit jaar kunnen worden uitgeoefend’.

ITA Airways kondigde kort na de lancering in 2021 al aan zich te willen aansluiten bij de Lufthansa Group. In mei 2023 werd een deal gesloten, waarna de Europese Commissie de samenwerking eind vorig jaar goedkeurde.

Lufthansa Group heeft aanvankelijk een kapitaalverhoging van €325 miljoen doorgevoerd in de Italiaanse nationale luchtvaartmaatschappij. De groep liet daarnaast weten dat frequent flyers van ITA Airways ‘binnen een paar weken’ punten of miles kunnen verzamelen in het Volare- of Miles & More-programma. Ook kunnen Miles & More-leden hun miles verdienen of inwisselen op ITA Airways-vluchten.

ITA Airways is momenteel lid van SkyTeam, maar Lufthansa Group gaf aan dat ‘verdere samenwerkingen, zoals gezamenlijke codeshare-verbindingen, wederzijds gebruik van lounges en de geplande toetreding tot de luchtvaartalliantie Star Alliance, geleidelijk zullen volgen’.

Joerg Eberhart, die eerder verschillende functies bekleedde binnen de Lufthansa Group, waaronder CEO van Air Dolomiti, is aangesteld als de nieuwe CEO van ITA Airways.

ITA Airways beschikt momenteel over een vloot van iets minder dan 100 vliegtuigen, met nog ongeveer 30 toestellen in bestelling. De luchtvaartmaatschappij vliegt vanuit haar hubs in Rome Fiumicino en Milaan Linate naar diverse bestemmingen, waaronder een nieuwe route naar Dubai.