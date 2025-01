Kerosinetekort Johannesburg treft internationale vluchten

Begin januari brak er brand uit in een raffinaderij in Zuid-Afrika, wat heeft geleid tot een kerosinetekort op de luchthaven van Johannesburg. Dit tekort heeft directe gevolgen voor de vluchtplanning van verschillende luchtvaartmaatschappijen.

De getroffen raffinaderij, de enige binnenlandse faciliteit voor het raffineren van ruwe olie, raakte gedeeltelijk buiten werking. Sindsdien is er een schaarste aan loodvrije benzine, diesel en kerosine. De beschadigde distillatie-eenheid van de raffinaderij zal naar verwachting pas op 21 februari weer volledig operationeel zijn.

Het incident heeft ook impact op de bevoorrading van de internationale luchthaven OR Tambo in Johannesburg. Hoewel er snel maatregelen zijn genomen om een volledig kerosinetekort te voorkomen, is dit niet genoeg om aan de volledige vraag te voldoen. Daardoor zijn sommige luchtvaartmaatschappijen gedwongen hun vluchten aan te passen.

Swiss is een van de luchtvaartmaatschappijen die hiermee te maken heeft. De maatschappij vliegt normaal gesproken met een Airbus A340 tussen Zürich en Johannesburg. Tot en met 23 januari maakt Swiss een tussenstop in Windhoek, Namibië, op vluchten van Johannesburg naar Zürich. Swiss, onderdeel van Lufthansa, verwacht dat de kerosinetoevoer voorlopig beperkt blijft.

Ook Lufthansa heeft haar vluchtschema aangepast. Zo maakt vlucht LH573 van Johannesburg naar Frankfurt, uitgevoerd met een Boeing 747-8, een extra tankstop in Durban. Tot en met 22 januari worden de retourvluchten vanuit Johannesburg in deze Zuid-Afrikaanse kuststad bijgetankt. Daarnaast landt vlucht LH579 naar München tijdelijk in Luanda, Angola, om te tanken.

KLM, die dagelijks tussen Johannesburg en Amsterdam vliegt, weet tot nu toe zonder tussenstop te blijven opereren, ondanks het kerosinetekort. Ook British Airways blijft een tussenlanding bespaard tijdens vluchten naar London Heathrow.