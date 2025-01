Eurowings maakt opvallende vlootkeuze

Eurowings gaat in de toekomst vliegen met de 737 MAX 8. Nu vliegt de dochtermaatschappij van Lufthansa nog met Airbussen.

Eurowings zal haar vloot van Airbus A319’s en oudere Airbus A320-modellen vervangen door veertig gloednieuwe Boeing 737 MAX 8-toestellen. De Lufthansa Group plaatste in december 2023 een bestelling voor deze nieuwe Boeings, met een optie op nog eens 60 toestellen. Eerder werd er al over gespeculeerd maar nu heeft het Duitse luchtvaartconcern ook echt bekendgemaakt dat Eurowings de toestellen gaat gebruiken. De nieuwe korte- en middellangeafstandsvliegtuigen krijgen een opnieuw ontworpen cabine voor meer comfort aan boord en ruimte voor maximaal 189 passagiers.

De vlootmodernisering, die wordt omschreven als een van de ‘grootste in de Europese luchtvaart’, staat gepland om te beginnen in 2027, wanneer de eerste 737 MAX 8 wordt geleverd. ‘Onze beslissing van vandaag is een welverdiend en krachtig signaal voor een succesvolle toekomst van Eurowings’, aldus Carsten Spohr, CEO van de Lufthansa Group. Spohr bleef, ondanks de strubbelingen van de vliegtuigbouwer en kritiek van anderen, altijd vertrouwen houden in Boeing. Er was zelfs enige tijd sprake van dat Lufthansa zelf voor Boeing zou kiezen. Dit liep echter anders.

Lufthansa benadrukte dat de toewijzing van deze vliegtuigen aan Eurowings verder bewijs is van haar ‘significante vooruitgang richting duurzamer vliegen’ en gaf aan dat de bestelling een investering van 4,8 miljard euro in de vloot vertegenwoordigt.

Ook Eurowings zelf is te spreken over de keuze voor de 737 MAX. ‘Met veertig ultramoderne vliegtuigen leggen we de basis voor een succesvolle toekomst van Eurowings, gericht op ambitieuze duurzaamheidsdoelen. De grootste investering in de geschiedenis van ons bedrijf toont aan dat we snelle vooruitgang boeken richting emissiearm vliegen – door aanzienlijk lager brandstofverbruik, minder uitstoot en aanzienlijk minder geluidsoverlast’, zei Jens Bischof, CEO van Eurowings.

Airbus

Niet alleen de orderboeken van Boeing werden aangevuld door de Lufthansa Group: ook Airbus kon een aantal nieuwe orders bijschrijven. Bij de aankondiging van de bestelling voor veertig Boeing 737-8’s in december 2023, bevestigde Lufthansa Group ook de definitieve aankoop van 40 Airbus A220-300’s voor Lufthansa City Airlines.