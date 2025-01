Delta dwarsboomt raketlancering

Een lancering van een raket in de Verenigde Staten moest dit weekend worden afgebroken. De reden: een -per abuis- overvliegende 767 van Delta Air Lines.

Tijdens raketlanceringen stelt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit een vliegverbod in voor het luchtruim boven de lanceerzone. Toch stuurde de luchtverkeersleiding dit weekend een Boeing 767 van Delta Air Lines midden door deze verboden zone. De Falcon 9-raket van SpaceX zou op zondag 19 januari 27 satellieten lanceren om het Starlink-internetnetwerk te versterken. Maar dat plan liep anders. In de live-uitzending van de lancering werd het aftellen bij elf seconden abrupt stopgezet. ‘hold, hold, hold!’, klonk het, en de lancering afgebroken.

Kort daarna werd de reden duidelijk: een vliegtuig in het lanceergebied. Een Boeing 767 had het luchtruim betreden dat vanwege de lancering was afgesloten. Delta Air Lines-vlucht DL480 van Los Angeles naar Honolulu bleek de boosdoener. Het toestel, met 216 passagiers aan boord, vloog eerst langs de Californische kust richting het noorden en draaide daarna westwaarts, precies boven Vandenberg Space Force Base. Dat was precies het punt waar de Falcon 9 gelanceerd zou worden. De Federal Aviation Administration (FAA) had het luchtruim in dit gebied gesloten om risico’s te vermijden, en de luchtverkeersleiding was hiervan op de hoogte.

Desondanks leidde de luchtverkeersleiding het toestel, met registratienummer N169DZ, door het midden van de verboden zone. Delta verklaarde dat de bemanning de instructies van de luchtverkeersleiding opvolgde. De vlucht verliep verder zonder problemen en het toestel arriveerde veilig in Honolulu. Hoe de foutieve instructies tot stand kwamen, blijft echter onduidelijk.