KLM 777 breekt start af

Op Schiphol heeft een KLM Boeing 777-300, registratie PH-BVP, op 20 januari een geplande vlucht naar Lima (KL743) afgebroken tijdens de start.

Het incident vond plaats terwijl het toestel aan het versnellen was op baan 24. De bemanning besloot de start te staken bij een lage snelheid van ongeveer vijftien knopen (28 kilometer per uur). De aanleiding was een knal die door de vliegers werd waargenomen. Hoewel er geen technische afwijkingen zichtbaar waren, meldde ook de verkeerstoren een vreemd geluid. Een ander vliegtuig dat gereed stond voor vertrek, rapporteerde geen zichtbare schade of afwijkingen aan het KLM-toestel. Ondanks het ontbreken van concrete aanwijzingen bleven de piloten terughoudend en besloot zij uit voorzorg de startprocedure te onderbreken.

Hulpdiensten werden opgeroepen om het incident te onderzoeken. Bij inspectie konden zij geen afwijkingen vaststellen. Het toestel keerde daarop terug naar het platform voor verdere controle.

KLM zette een vervangend vliegtuig in, eveneens een Boeing 777-300, registratie PH-BVO. Dit toestel vertrok later op de dag en bereikte de eindbestemming Lima met een vertraging van ongeveer 3,5 uur.

Het betrokken vliegtuig, PH-BVP, staat nog altijd aan de grond op Schiphol. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. KLM heeft geen verdere details vrijgegeven over de aard van de waargenomen knal of de vervolgprocedures.