Russische airlines boeken groei in 2024

Ondanks de aanhoudende geopolitieke en economische uitdagingen heeft de grotendeels door de Russische staat gecontroleerde Aeroflot-groep het jaar 2024 afgesloten met een stevige groei in passagiersaantallen.

De groep, bestaande uit Aeroflot, Rossiya en Pobeda, vervoerde in totaal 55,3 miljoen passagiers, een toename van 16,8 procent ten opzichte van 2023. Dit markeert een herstel ten opzichte van de periode voor de Russische inval in Oekraïne, hoewel de passagiersaantallen nog steeds achterblijven bij het record van 2019, vóór de coronapandemie.

De groei van de groep werd vooral gedreven door een sterke stijging van zowel de binnenlandse als internationale passagiersaantallen. Binnenlands vervoerde de groep 42,6 miljoen passagiers, een stijging van 12,8 procent ten opzichte van 2023. Internationale routes zagen een nog grotere toename, met 12,7 miljoen passagiers, wat neerkomt op een indrukwekkende groei van 32,7 procent. Deze cijfers geven aan dat de Aeroflot-groep erin slaagde haar netwerk uit te breiden, ondanks de huidige omstandigheden, waaronder internationale sancties en beperkte toegang tot luchtruimen van westerse landen.

In 2024 voerde de Aeroflot-groep vluchten uit naar 20 landen, waaronder bevriende landen in het Midden-Oosten, Azië en Afrika. De toegenomen vraag naar vluchten naar landen in het Midden-Oosten, zoals de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije, evenals naar Aziatische bestemmingen zoals China en India, heeft de groei in het internationale segment gestimuleerd.