Air Force One, Trump en een taart

Tijdens zijn eerste ambtstermijn als president van de VS ontwierp Donald Trump een nieuw uiterlijk voor Air Force One. Biden verwierp het ontwerp, maar een taart blies de discussie deze week nieuw leven in.

Op de dag van zijn inauguratie als de 47e president van de Verenigde Staten bezocht Donald Trump op maandag 20 januari verschillende recepties en bals. Tijdens het Commander in Chief Ball, waar ook militairen aanwezig waren, kreeg Trump een taart met daarop een miniatuur van Air Force One. Het modelvliegtuig -dat overigens ook eetbaar was-droeg het kleurenschema dat Trump in zijn eerste ambtstermijn had laten ontwikkelen voor het regeringsvliegtuig – een ontwerp dat zijn opvolger, Joe Biden, later weer afwees.

oh hell yeah he's bringing back the new Air Force One scheme too pic.twitter.com/4mO9mgpy9k — VJ Maxwell 📡 (@vortmax79) January 21, 2025

Toen de Biden-administratie Trumps plannen voor een nieuw schema annuleerde, verwezen ze naar de hoge kosten, met name de prominente donkerblauwe kleur van de onderkant. Aangezien donkere kleuren meer warmte absorberen, kan dit problematisch zijn voor de temperatuurregeling. Dit vooral bij zo’n groot vliegtuig met zoveel systemen aan boord als Air Force One.

Toch wil Trump proberen om zijn ontwerp erdoor te krijgen, aldus een hoge voormalige functionaris van de Trump-administratie die met Politico sprak. Volgens hem zal Donald Trump ‘100 procent’ proberen het kleurenschema van de nieuwe Air Force One te veranderen naar zijn voorkeur voor rood, wit en donkerblauw. De naamloze bron verwees naar Trumps trots op het ontwerp en zei: ‘Het model stond op de salontafel in het Oval Office en hij wees het vaak aan bij buitenlandse en binnenlandse bezoekers. Hij vond dat het Amerika meer vertegenwoordigde en kracht uitstraalde, het rood, wit en blauw.’

Te laat

De taart kon in ieder geval op Trumps goedkeurig rekenen. Helaas voor de miljardair zal hij -ongeacht de uitkomst van het kleurendilemma- zelf de nieuwe vliegtuigen niet meemaken. De ombouw van twee Boeing 747-8-toestellen loopt namelijk steeds meer vertraging op. Tijdens Trumps tweede ambtstermijn als president zal waarschijnlijk geen van beide vliegtuigen klaar zijn.